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CEO Açıkladı: Apple, MacBook Pro’ya Dokunmatik Ekran Eklemek İçin Neden Bekledi?

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Apple CEO’su John Ternus, MacBook Pro modellerine dokunmatik ekran özelliğinin neden yıllar sonra eklendiğini açıkladı.

CEO Açıkladı: Apple, MacBook Pro’ya Dokunmatik Ekran Eklemek İçin Neden Bekledi?
Deniz Şen Deniz Şen /

Apple, uzun yıllar MacBook modellerinde dokunmatik ekran kullanmaktan uzak durdu. Şirketin yeni CEO’su John Ternus ise bu kararın arkasındaki nedenleri anlatarak dokunmatik ekran teknolojisinin MacBook Pro için neden ancak şimdi uygun hale geldiğini açıkladı.

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Ternus’a göre Apple, dokunmatik ekranın bilgisayarı daha kalın veya daha ağır hale getirmeden kullanılabilmesini istiyordu.

İçerikten Görseller

CEO Açıkladı: Apple, MacBook Pro’ya Dokunmatik Ekran Eklemek İçin Neden Bekledi?
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Apple, dokunmatik ekran için neden bekledi?

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Apple CEO’su John Ternus’a göre şirket, dokunmatik ekran özelliğini MacBook Pro’ya eklerken cihazın daha kalın veya daha ağır hale gelmesini istemedi. OLED ekran teknolojisindeki gelişmeler, Apple’ın bu özelliği tasarımdan ödün vermeden sunmasını mümkün kıldı.

Şirketin donanım yöneticisi Johny Srouji ise ekran teknolojisi, Apple işlemcileri ve yazılım alanındaki gelişmelerin bu kararda etkili olduğunu belirtti. Apple ayrıca dokunmatik kullanım sırasında ekranın sallanmasını önlemek için menteşe tasarımını, ekranın fazla ısınmasını engellemek için de soğutma sistemini geliştirdi.

Özetle Apple, MacBook Pro modellerine dokunmatik ekran eklemek için donanım ve ekran teknolojisinin yeterince gelişmesini beklediğini belirtiyor. Peki sizce dokunmatik ekran özelliği MacBook Pro modellerinde kullanışlı olacak mı?

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Apple MacBook

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