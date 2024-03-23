Mark Gurman'ın haberine göre Apple, microLED ekranlı Apple Watch Ultra modelini uzun süreliğine ertelemek zorunda kaldı.

Kullanıcılara birbiriyle bağlantılı olan farklı ürünler sunan Apple, bunu yaparken bazı özellikleri getirme konusunda şüphesiz gecikiyor. Bunun ardında da sürekli olarak şirketin, altından kalkamayacağı yüke girmeyeceği gerçeği gösterilir. Sırf bu sebepten çok sayıda umut verici projenin iptaline şahit olduk.

Şimdiyse bunların arasına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Kendi microLED ekranlarını geliştirmeyi ve bu sayede ilk microLED ekranlı Apple Watch Ultra modelini ortaya koymayı hedefleyen şirket, bu planı rafa kaldırmak zorunda kaldı. Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre Apple, plan iptaliyle kalmayıp işten çıkarma da yapacak.

MicroLED, Apple için fazla pahalı ve fazla karmaşık.

Yani uzun vadede ekonomik açıdan pek de mantıklı bir yatırım gibi görünmüyor. Bu sebeple de şirketin, ABD ve Asya ofislerindeki görüntü mühendisliği departmanlarında düzenlemeye gideceği ve bazı çalışanları işten çıkaracağı söyleniyor. Söz konusu çalışanlar, şirketin başka bir pozisyonundaki rollere geçecek veya tazminatlı bir şekilde şirketten ayrılacaklar.

İddialar her ne kadar şimdi alevlenmiş olsa da aslında geçtiğimiz şubat ayında da Apple’ın bu fikre veda edeceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Bu dönemde Apple, ekran pazarında söz sahibi olan şirketlerle ilişiğini kesmesiyle gündeme geliyordu. Ming-Chi Kuo gibi farklı analistler de bu projenin rafa kaldırıldığını doğrulamış olsa da Gurman, Apple’ın microLED’i o kadar kolay bırakmayacağını söylüyor. Yani farklı projeler için de bu macera devam edebilir.

Bilmeyenler için microLED teknolojisi, pikseller için mikroskopik LED’ler kullanıyor. Bu sayede hem enerji hem kontrast hem parlaklık hem de renk tutarlılığı bakımından çok daha verimli oluyor. Fakat dediğimiz gibi oldukça karmaşık ve masraflı bir proje. Bu yüzden de baz model cihazlarda görmemize daha çok var desek yanlış olmaz.

Şu an için Apple'ın OLED teknolojisinden devam etmesi bekleniyor. Fakat şirket, microLED teknolojisi için de çalışmaya devam ediyor. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?