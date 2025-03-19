Dünyanın bir numarası hâline gelen Apple, neredeyse tüm ürünlerinde renk seçeneği sunarken şarj aletlerinde beyaz rengi kullanmakta ısrar ediyor.

İşin arka planına bakınca, bu tercihin arkasında maliyet, marka hegemonyası ve birtakım manipülasyonların yer aldığını görüyoruz.

Öyleyse Apple, şarj aletlerinde neden özellikle beyaz rengi kullandığını açıklayalım.

Apple, ürünlerini genel olarak beyaz ve gümüş tonlarında sunuyor.

Bu renkler, sadelik, modernlik, zamansızlık ve evrensellik algılarını taşıyor. Sade ve risksiz bir tercih olan beyaz, şarj aletlerinde senelerdir otoritesini koruyor. Aslında biz, Apple’ı beyaz renkle bağdaştırıyoruz.

Dolayısıyla bu renk, kamusal alanda göründüğünde Apple’ın reklamını yapmış oluyor. Siyah renk seçeneği, başta piyasaya böyle çıkan bir marka için tanınırlığı azaltabilir.

Farklı renk seçenekleri, her zaman daha maliyetlidir.

Apple ile ilgili bazı stratejileri anlatırken genelde maliyetten söz etmeden geçemiyoruz. Aynı konu, şarj aletlerindeki renk skalasında da geçerli. Apple, ana ürünlerinde renk seçeneği sunarken aksesuarlarında standartlaşmaya giderek maliyetleri düşürmüş oluyor.

Üstelik tek renk üretimi, plastik enjeksiyon kalıplarının ve hammaddelerin daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Siyah pigment eklemek, plastik bileşimini değiştirirken ek maliyet de getirecektir.

Ne demişler? Siyah giyme toz olur…

Bu mantığı Apple da kullanıyor olacak ki aksesuarlarının aşınması durumunun önüne geçmek için özellikle beyaz rengi tercih ediyor. Siyah yüzeydeki çizikler ve aşınmalar, beyaza kıyasla kendini daha belli eder. Bu “yıpranmış” görüntünün markaya zarar verme potansiyeline karşı beyaz renkten vazgeçilmiyor.

Ayrıca koyu renkler, hepimizin bildiği gibi ısıyı daha fazla emer. Şarj aletlerinde bu etki, daha minimal olsa da Apple, en ufak riski bile almaktan kaçınıyor.

Farklı renkler, geri dönüşümde zorluk çıkarır.

Tek renk plastik kullanımı, geri dönüşüm sürecini kolaylaştırıyor. Karışık renkteki plastiklerde ise durum tam tersi, geri dönüştürüldükten sonra renk değişimleri meydana gelebilir. “Temiz” malzeme algısıyla çelişecek bu durum, Apple için biraz ters gibi görünüyor.

Görüldüğü üzere Apple’ın siyah şarj aleti üretimine yeltenmemesi, tek bir nedenden çok marka kimliğine bağlı. Ana ürünlerindeki tutarlılığı korumayı tercih eden şirket, yıllardır kullanıcı deneyimini kontrol altında tutma felsefesiyle hareket ediyor.

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