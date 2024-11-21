Size iPhone modellerini sorsak çoğunun tasarımı hemen gözünüzde canlanır. Ancak muhtemelen en çok 5c’yi hatırlamakta zorlanacaksınız. Üstelik o cıvıl cıvıl renklerine rağmen...

Evet, Apple, bundan tam 11 yıl önce iPhone 5c adlı bir modeli piyasaya sürmüştü. Farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken modelin plastik gövdesi de çok konuşulmuştu.

Apple, 5c hamlesiyle hem ürün gamını büyütmek istemiş hem de daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak istemişti.

Ancak işler Apple’ın istediği gibi gitmedi.

Bunun ilk sebebi ürünün yanlış fiyatlandırılmasıydı. 2013’e döndüğümüz zaman iPhone 5s, 'daha ucuz versiyonu' diyebileceğimiz 5c’den yalnızca 100 dolar daha pahalıydı. Ülkemizdeki satış fiyatına bakarsak, 16 GB’lık iPhone 5s 2.279 TL’den, 16 GB’lık iPhone 5c ise 1849 TL’den satışa çıkmıştı. Ancak iPhone 5s’in sunduğu özellikler dururken çok fazla bir ekonomik avantaj da sağlamadığı için kimse iPhone 5c almak istemiyordu.

iPhone 5s, A7 işlemciye sahipken; 5c A6 işlemci ile geliyordu.

A6, daha eski versiyon olan iPhone 5’in işlemcisiydi. Ayrıca o dönem Apple kullanıcıları tarafından çok sevilen parmak izi sensörü Touch ID 5s ile gelirken 5c’de kullanılmamıştı. Hatta Apple CEO’su Tim Cook, kendisine aynı dönemde tanıtılan 5s ve 5c arasındaki satış farkları sorulunca ''Bence insanlar gerçekten Touch ID kullanmayı çok sevdi. Bu 5s’e olan talebin esas sebeplerinden biri ve iPhone 5s'in 5c'den neden daha popüler olduğunu da kanıtlıyor.'' açıklamasında bulunmuştu.

İki model arasında kasa kalitesinde de bariz farklar vardı.

iPhone 5c plastik bir kasaya sahipken, 5s alüminyum ve camdan yapılmış bir kasaya sahipti. Evet, 5c gibi nispeten uygun fiyatlı bir iPhone modeli için bunu bekleyebiliriz ancak o dönem insanlar bunu pek kabullenememişti. Çünkü 5s ile arasında yukarıda da bahsettiğimiz gibi büyük bir fiyat farkı da yoktu. Plastik bir iPhone, marka imajı açısından da çok iyi karşılanmamış, Apple’ın o 'premium imajını' yok etmişti.

Aslında Apple, 5c ile sunduğu renk seçenekleriyle genç kitleyi de hedefe koymuştu.

Apple gibi geleneklerine bağlı bir markayı hesaba kattığımız zaman, 2013’te sarı, yeşil, mavi, pembe ya da beyaz bir iPhone kullanabilmek kulağa hoş geliyordu. 5c'nin kutusu bile diğer iPhone modellerinden farklı tasarlanmış, daha çok iPod modellerinin kutusunu andırmıştı.

Ancak Apple’ın bu çabası iPhone’lara renk katsa bile, satış rakamlarına pek renk katamadı.

Her ne kadar Apple iPhone 5c’nin satış adedi hakkında resmî bir açıklamada bulunmasa bile, farklı analizlere göre bu sayı beklenenin çok altında kaldı. Bazı tahminlere göre, iPhone 5c'nin dünya çapında yaklaşık 24 milyon adet satıldığı öne sürülüyor. iPhone 5s tarafına baktığımız zaman ise bu sayı tam 165 milyon.

Ve beklenen oldu, iPhone 5c üretimi durduruldu.

Apple, bekleneni veremeyen satış adetleri sonrası, Eylül 2014'te iPhone 6 ve 6 Plus'ın tanıtılmasının ardından 5c'nin üretimini tamamen sona erdirdi.

Apple, yine de bütçe dostu bir iPhone isteğinden vazgeçmedi ve 2016’da iPhone SE modelini tanıttı.

Bu defa kasa konusunda da risk almadılar ve 5s’in sevilen tasarımını SE’de de kullandılar. Dersini alan Apple, iPhone SE’nin özelliklerini de kırpmadı ve iPhone 6s’in donanımına SE’de de yer verdi. SE satışlarından memnun olan Apple, iPhone SE 2’yi 2020; SE 3’ü ise 2022’de piyasaya sürdü.

Peki şimdi iPhone 5C nerede? Kalbimizde…

Yani Apple’ın kalbinde. Marka, 2020’de iPhone 5c’yi 'vintage ürünler' listesine ekledi. 2022'de ise tüm teknik desteğini çekti.

Böylece Apple’ın rengarenk başlayan iPhone 5c serüveni, tarihin tozlu ve gri raflarında sona erdi.

Peki aranızda hiç iPhone 5c kullanıcısı var mıydı? Varsa telefonla ilgili yorumlarınızı aşağıya bırakabilir, kendisiyle olan anılarınızı da paylaşabilirsiniz.

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