Apple Park'ta çalışan bir kişi, bir zarfın içerisinde beyaz bir toz buldu. Durumun bildirilmesiyle Apple merkezinde kaos çıktı. Çalışanlar tahliye edilirken bina içerisinde geniş kapsamlı bir arama yapıldı. İlk etapta tehlikeli madde olduğu düşünülen tozun inceleme sonucunda tehlikeli olmadığı açıklandı.

Teknoloji devi Apple'ın ABD'deki merkez üssü olan Apple Park'ta ilginç bir olay yaşandı. Çalışanlardan bir tanesi, bir zarfın içerisinde beyaz bir toz madde buldu. Bunun yetkililere bildirilmesi ile ufak çaplı bir kaos yaşandı. Zira ilk etapta zarfın tozun tehlikeli madde olduğu düşünüldü. Söz konusu tehlikeli madde, şarbon da olabilirdi.

Olayın açığa çıkması ile Apple Park çalışanlarının çok ciddi bir bölümü binadan tahliye edildi. İtfaiye, sağlık görevlileri ile polisler de bölgeye intikal ederek geniş çaplı bir arama gerçekleştirdiler. 2 saat boyunca devam eden kaosun sonucunda Apple Park'ta herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Zarftaki beyaz tozun ne olduğu açıklanmadı

*Apple Park'a gelen yetkililerin de yer aldığı bir görüntü.

Apple Park'ta yaşanan kaosun ardından konuyla ilgili bazı genel açıklamalar geldi. Bir Apple sözcüsü, yapılan arama çalışmalarında herhangi bir tehlikeye rastlanmadığını, Apple Park'ın güvende olduğunu ve çalışmaların rutin şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Ancak beyaz tozun ne olduğu ve neden bir zarfın içerisine konulduğuna dair hiçbir şey söylenmedi.

Söz konusu endişeye yol açabilecek tehlikeli bir madde olan şarbon, 2000'li yılların başında dünyanın korkulu rüyası haline gelmişti. Zira politikacılar, iş insanları ve gazeteciler, bu biyolojik saldırının hedefi haline gelmişti. Öyle ki doğrudan isimlere gönderilen mektupların içerisine konan şarbon, toz olduğu için doğrudan hedefteki kişiye bulaşıyor ve o yıllarda ölümlere yol açıyordu. Yani şarbonlu mektuplar, 2000'li yılların başında bir suikast silahı olarak kullanılıyordu... Görünen o ki Apple Park'ta yaşanan durumun bununla bir ilgisi yok.