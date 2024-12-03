Apple Podcasts, 2024 yılı için Hysterical serisini yılın en iyi programı olarak seçti. Seri gizemli bir hastalığı konu alıyor.

Apple Podcasts, 2024 yılı için Hysterical adlı sınırlı süreli bir diziyi yılın programı olarak seçti. Wondery tarafından hazırlanan yedi bölümlük bu dizi, New York'un kuzeyinde bir grup lise kızının arasında yayılan gizemli bir hastalığı araştırıyor.

Hysterical, Temmuz ayında yayınlandığında Apple Podcasts’te #1 numaralı program olarak çıkış yaptı ve yıl sonunda yılın en iyi 9 programı arasında yer aldı.

Apple Podcasts, Hysterical’a tam not verdi

Dizinin yaratıcısı Dan Taberski, dünya genelinde diplomatlar ve CIA ajanlarını etkileyen “Havana sendromu” haberlerinden esinlenerek bu hikayeyi araştırmaya karar verdi. Taberski, birkaç yıl önce Le Roy, New York'ta bir grup lise kızını etkileyen başka bir gizemli hastalığı hatırladı ve bu iki olay arasındaki olası bağlantılardan etkilendi.

Apple, Taberski ile serinin kökenleri ve yapım süreci hakkında geniş kapsamlı bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajda, sınırlı süreli bir dizi üretmek isteyenler için tavsiyeler, çok bölümlü bir hikaye ile tek bölümlük bir hikaye arasındaki farkları belirleme ve seri hikaye anlatımının planlanması gibi konulara değinildi.

Hysterical, şu anda Apple Podcasts ve diğer podcast platformlarında erişilebilir durumda.