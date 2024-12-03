Bir Apple çalışanı, çok ciddi suçlamalarla şirkete dava açtı. Apple, bu dava kapsamında çalışanlarını izlemek ve onları kısıtlamakla suçlanıyor. Apple, tüm iddiaları reddetti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, çok ilginç bir mesele nedeniyle davalık oldu. 2020 yılından beri Apple dijital reklamcılık bölümünde çalışan Amar Bhakta isimli bir adam, çalıştığı şirketi mahkemeye verdi. Bhakta, Apple'ın kendisini takip ettiğini ve hayatını kısıtladığını iddia ediyor.

Apple, genel olarak gizlilik ile ön plana çıkmaya çalışır. Şirketin önemli pazarlama stratejilerinden biri gizliliktir. Ancak işin içine çalışanlar girdiği zaman bunun önemsenmediği iddia ediliyor. Apple çalışanının iddiasına göre şirket, Amar Bhakta'nın kişisel iCloud hesabını takip ediyor.

Dahası da var

Amar Bhakta'nın Apple'a yönelik iddiaları bunlarla sınırlı değil. Personel, şirketin kendisini kısıtladığını iddia ediyor. Mesela Amar Bhakta'nın Linkedln hesabındaki bazı bilgileri kaldırması istenmiş. Ayrıca Bhakta'nın dijital reklamcılık üzerine düzenlenecek etkinliklere katılması da yasaklanmış. Tüm bunlara ek olarak Amar Bhakta, işten ayrılmanın bile çözüm olmadığını, Apple'ın işten ayrılan çalışanları bile izlemeye devam ettiğini ileri sürüyor.

Teknoloji devi ise tahmin edebileceğiniz üzere tüm suçlamaları reddetti. Bir şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu ifade edildi. Ancak burada mahkeme heyetinin ne düşüneceği daha önemli. Bakalım Apple, bu önemli iddialara karşı kendini kurtarabilecek mi...