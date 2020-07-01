Apple, DeX Benzeri Bir Yapı Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Apple ile ilgili ortaya atılan bir iddia, teknoloji gündeminin seyrini değiştirdi. İddialara göre Apple, iPhone'larda macOS çalıştırılmasının önünü açacak bir hizmet üzerinde çalışıyor. Bu hizmet, Samsung'un DeX'ine benzer yapıda olacak ve kullanıcılara etkileyici bir deneyim sunacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği WWDC 2020 etkinlikleri kapsamında çok önemli açıklamalar yaptı. Bu açıklamaların başında da Apple Silicon işlemciler ve macOS Big Sur güncellemesi geliyordu. Şimdi ortaya atılan bir iddia ise Apple'ın iPhone'lar üzerinde macOS deneyimi yaşatmak istediğini ortaya koyuyor.

Mauri QHD isimli Twitter hesabından yapılan açıklamalara göre Apple, macOS çalıştırabilen iPhone hizmeti üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şu an için detayları bilinmeyen çalışma, bir iPhone'un monitöre bağlanarak macOS çalıştırabilmesinin önünü açıyor. Görünüşe göre Apple, dişli rakiplerinden bir tanesi olan Samsung'un DeX benzeri bir özelliğini kendi markası için de kullanılabilir hale getirecek.

Geçtiğimiz dönemlerde Razer da Linda isimli bir hizmet duyurmuştu. Bu hizmet, Razer Phone'ları Android ile çalışan bir bilgisayara dönüştürme girişimiydi. Ancak bu hizmet bir türlü istenen noktaya gelmemişti. Samsung cephesinden baktığımızda ise DeX, her geçen gün biraz daha işlevsel bir hale geliyor ve kullanıcıların işlerini hayli kolaylaştırıyor. Örneğin bugün DeX'i klavye ve fare takarak kullanabiliyorsunuz.

Mauri QHD'nin tweetine göre Apple, birden çok prototipi çoktan hazırlamış durumda. Ancak şirket, şu an için hangi prototipi kullanacağına bir karar vermemiş. İlerleyen günlerin ne getireceğini bilmek pek de mümkün değil ancak Mauri QHD, sözlerinde fazlasıyla iddialı görünüyor. İlerleyen günler, Apple cephesinde hayli hareketli geçecek gibi görünüyor.