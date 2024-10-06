Apple'ın önümüzdeki yıllarda çıkaracağı günlük kullanıma uygun akıllı gözlüklerde microLED ekran teknolojisi kullanabileceği öne sürüldü. Ayrıca çıkış tarihiyle ilgili de bilgi geldi

Apple, uzun yıllardır Apple Watch modellerinin ekranlarına microLED teknolojisini getirmeyi planlıyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda çıkan haberler, yüksek masrafı nedeniyle bu fikrin rafa kaldırıldığını göstermişti.

Şimdi ise şirketin bu ekran türüne başka bir cihazı için yeniden yöneldiği öne sürüldü. Dün ortaya atılan iddiaya göre teknoloji devi, ilerleyen yıllarda çıkaracağı akıllı gözlüklerinde microLED kullanabilir.

microLED ekranlı akıllı gözlük 2026’da üretime girebilir

Apple’ın şu anda Vision Pro ismi verilen bir karma gerçeklik gözlüğü var. Ancak ilerleyen yıllarda, daha küçük boyutlarda günlük kullanıma uygun artırılmış gerçeklik destekli bir cihaz da çıkaracağı konuşuluyordu. Beklentiler, bu gözlüğün 2026 veya 2027’de piyasaya sürülebileceğini gösteriyordu.

Jukanlosreve tarafından ortaya atılan yeni iddia da gözlüğün ekranında microLED teknolojisine sahip olacağını belirtirken çıkış tarihi hakkında da fikir verdi. Buna göre Apple akıllı gözlükleri, 2026’de seri üretime girecek. Yani 2027’ye kalmayabilir. Tabii ki bunun bir iddia olduğunun altını çizmek gerekiyor. Şu an için kesin konuşmak imkânsız.

Bunlar dışında Apple Watch Ultra’da microLED kullanma planlarının tamamen iptal edilmediği de belirtilmiş. Öyle ki şirket, 2026 gibi çıkaracağı Watch Ultra modelinde microLED’i nihayet kullanabilir.

İleride iPhone’larda bile görme ihtimalimiz bulunan microLED paneller, daha yüksek parlaklık, ekran yansımasını azaltma, daha verimli güç tüketimi gibi birçok avantaj sunuyor. Ancak üretimi çok masraflı. Şirketin çok ince ve küçük olması beklenen akıllı gözlüklerine bu teknolojiyi nasıl entegre edeceği büyük merak konusu.