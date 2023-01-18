Apple'ın uzun süredir üstünde çalıştığı sanal gerçekliği gözlüğünün 'daha ucuzu' için iptal edildiği öğrenildi. Yeni gözlük içinse 2025'e kadar uzayan tarihe işaret edildi.

Apple’ın yıllardır dört gözle beklediğimiz sanal/karma gerçeklik gözlüğünden bugün üzen bir haber daha geldi. Bloomberg’ten Mark Gurman’a göre Apple, bu yıl tanıtılması beklenen gözlüğünü bir süreliğine rafa kaldırdı.

Söz konusu kararın ‘teknik zorluklar’ nedeniyle olduğu paylaşılsa da Gurman’a göre tek neden bu değildi. Apple’ın ‘daha ucuza’ mâl olan bir gözlük üzerine yoğunlaştığı aktarıldı.

Daha ucuz bir gözlük için daha uzun süre bekleyeceğiz:

Yeni öğrenilen detaylara göre Apple, uzun süredir geliştirdiği gözülüğü yerine artık daha düşük maliyetli bir gözlük piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu gözlüğün ise 2024 veya 2025 yılında tanıtılması bekleniyor.

Daha önceki bilgileri göz önüne aldığımızda karar oldukça mantıklı:

Geçtiğimiz haftalarda yine Mark Gurman tarafından aktarılan bilgilere göre Apple, sanal gerçeklik gözlüğü için 2.500 – 3.000 dolar gibi uçuk satış fiyatını hedeflemeye başlamıştı. Tabii bu fiyat, gözlüğün üretim maliyetinin yüksekliği nedeniyle bu kadar üst düzeydeydi.

Böylesine bir fiyatla piyasaya sürülecek bir ürün de haliyle Apple’ın hedefi olan genel kitleye ulaşamayacak, niş bir ürün olacaktı. Yine bu nedene bağlı olarak da sanal gerçeklik dünyasına olan ilgi ve talep üzerinde Apple’ın pek de etkisi olmayacaktı.

Apple’ın düşük ücretli bir gözlük piyasa sürmesi ise sanal gerçekliğin daha fazla insana ulaşabileceği anlamına gelecek. Elbette bu iddiaların doğruluğunu ancak bekleyerek görebileceğiz.