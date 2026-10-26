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Artık Apple TV’den de Reels Kaydırabileceksiniz

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Instagram, Apple’ın Apple TV cihazları için resmen kullanıma sunuldu. Artık televizyonundan Reels kaydırabileceksiniz.

Artık Apple TV’den de Reels Kaydırabileceksiniz
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı telefonların dikey ekranlarından çıkıp bir türlü televizyon koltuğuna yerleşemeyen Instagram, nihayet oturma odalarına resmen adım atmaya başladı. Platform, Apple TV için geliştirdiği resmi uygulamasını App Store üzerinden kullanıma sundu.

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Bu adımla birlikte kullanıcılar ilk kez Apple’ın medya akış cihazı üzerinden doğrudan Reels izleyebilecek, uzun formatlı içeriklere erişebilecek ve canlı yayınları takip edebilecek.

İçerikten Görseller

Artık Apple TV’den de Reels Kaydırabileceksiniz
instaplic1

Instagram, Apple TV'den kullanılabiliyor

instaplic1

Yeni uygulama, kullanıcıların favori içerik üreticilerini takip etmesine, yeni videolar keşfetmesine ve diğer Apple cihazlarında yarım bıraktıkları içerikleri televizyonda kaldıkları yerden izlemeye devam etmesine imkân tanıyor. Meta cephesi, platformun televizyon ayağını yalnızca bireysel bir akış değil, aynı zamanda arkadaşlar ve aileyle birlikte video izleme deneyimi olarak nitelendiriyor.

Uygulamanın mağazadaki geçmişine bakıldığında çıkışın 23 Ekim tarihinde gerçekleştiği görülüyor. Bu hamle, Instagram’ın Apple ekosistemindeki genişleme takviminde oldukça dikkat çekici bir hızlanmaya işaret ediyor. Şirket, tablet kullanıcılarının yıllar süren yoğun taleplerinin ardından iPad’e özel arayüze sahip uygulamasını ancak Eylül 2025’te kullanıma sunmuştu. Şimdi ise TV tarafına geldi.

Son zamanlarda Instagram’ın televizyon hamlelerinin arttığını görüyorduk. Örneğin yılın başlarında Android TV’ler için Instagram uygulaması gelmişti. Haziran 2026’da ise Samsung TV’lere eklenmişti. Şimdi de Apple TV’ye gelerek çok daha fazla kullanıcıya hitap etmeye başladı.

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