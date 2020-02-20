Google Play Store'da 1 milyondan fazla indirilen bir uygulama, kafaları karıştırıyor. "Nothing" yani "Hiç" olarak isimlendirilmiş bu uygulamanın hiçbir şey yapmadığı ve bir sonraki güncellemesinin beklenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Akıllı telefon sektörünün gelişmesi ve internet kullanımının da yaygınlaşmasıyla birlikte mobil uygulama sektörü, büyük bir önem kazandı. Geliştiriciler, kullanıcıların hizmetlerine sundukları uygulamalarla hem geçimlerini sağlıyorlar hem de kullanıcılara kimi zaman eğitici kimi zamansa eğlendirici deneyimler sunuyorlar.

ABD merkezli teknoloji devi Google tarafından hizmete sunulan Android işletim sisteminin, hayli geniş bir uygulama mağazası bulunuyor. "Google Play Store" olarak isimlendirilen bu mağaza, bünyesinde milyonlarca uygulama barındırıyor. Kullanıcılar, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarının yanı sıra sadece birkaç kişinin bildiği uygulamalara da erişebiliyorlar.

Şimdi sizleri, Google Play Store'da bulunan belki de en garip uygulamalardan bir tanesiyle tanıştıracağız. "Nothing", yani "Hiç" olarak isimlendirilmiş bu uygulama, adeta isminin hakkını vermek için geliştirilmiş. Uygulamayı telefonunuza yükleyip çalıştırdığınızda, herhangi bir şey göremiyorsunuz. Sadece beyaz zemin üzerinde "Nothing" yazan bir ekran karşınıza çıkıyor.

Bu uygulamanın tek olayı, "Nothing" yazması mı?

Uygulamanın geliştiricisi, uygulamanın hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Kendisinin kafasının da karışık olduğunu düşündüğümüz bu geliştirici, uygulamanın son güncellemesini ise 25 Aralık 2018 tarihinde yapmış. Yani bu uygulamayı daha önceden indirmiş ve güncellemeyi bekliyor olan kullanıcılar varsa, boşuna beklememeyi tercih edebilirler.

Söz konusu uygulama, Google Play Store'da 1 milyondan fazla indirilmiş ve ücretsiz olarak sunuluyor. Uygulama ile ilgili yorum yapan kullanıcıların bazıları, uygulamayı çalıştırdıktan sonra hiçbir şey olmadığını söylüyorlar ancak bazı kullanıcılara göre uygulama, göründüğü kadar da boş değil. Kimi kullanıcılar, telefonlarını salladıktan sonra sayaç veya GIF gibi farklı şeylerle karşılaştıklarını söylüyorlar.

Eğer sizler de bu ilginç uygulamayı indirmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ancak Google Play Store'da bulunan milyonlarca uygulamadan bazılarının kötü amaçlı olarak geliştirildiğini unutmamanız gerekiyor. Yani ne olduğu bile tam olarak anlaşılamamış bu uygulamayı telefonunuza indirmeden önce, bazı risklerle karşılaşabileceğinizi göz ardı etmeyin.