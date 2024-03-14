Apple Vision Pro'nun ABD'den sonra satışa çıkacağı ilk ülkeler belli oldu sayılır. Konuyla ilgili bulgular, VisionOS'un kodlarında tespit edilmiş durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın son dönemlerdeki en inovatif ürünü olan "Vision Pro", yaklaşık bir aydır ABD'deki tüketiciler tarafından deneyimlenebiliyor. Şirket, konuyla ilgili açıklamalarında bu cihazı daha fazla ülkede satışa sunacağını söyledi ancak şu ana kadar bunların hangi ülkeler olduğuna ilişkin bir bilgi sağlanmadı.

Apple Vision Pro'nun kodlarını inceleyen MacRumors ekibi ise dikkat çekici bulgulara ulaştı. Apple'ın, Vision Pro'ya daha fazla klavye dili eklemeye çalıştığı tespit edildi. Bu tespit, şu an için sadece ABD İngilizcesi klavye dilini destekleyen cihazın, hangi ülkelerde satışa sunulacağını gösteren bir emare olarak kabul edildi.

İşte Apple'ın Vision Pro'ya eklemeye hazırlandığı yeni klavye dilleri:

Kantonca (Çince)

Basitleştirilmiş Çince

İngilizce (Avustralya)

İngilizce (Kanada)

İngilizce (Japonya)

İngilizce (Singapur)

İngilizce (İngiltere)

Fransızca (Kanada)

Fransızca (Fransa)

Almanca (Almanya)

Japonca

Korece

Apple Vision Pro kodlarından elde edilen bulgu, cihazın Çin, Avustralya, Kanada, Japonya, Singapur, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore'de piyasaya sürülebileceğini gözler önüne seriyor.

Tabii Apple'dan konuyla ilgili resmî bir açıklama gelmediğini de unutmamak gerekiyor. Yani yukarıda bahsettiğimiz ülkeler değişebilir. Eğer konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri yeniden bilgilendireceğiz.