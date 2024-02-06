Bir YouTuber, Apple Vision Pro'yu tamamen parçalarına ayırırken cihazın çalışma prensibini de gösterdi. Ayrıca Vision Pro'nun çizilmelere karşı ne kadar dayanıklı olduğu da test edildi.

Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, beraberinde bazı tartışmalarla gelmiş olsa da şimdiden ciddi satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Cihazları parçalayarak inceleyen YouTube kanalı JerryRigEverything, Vision Pro'yu da parçalarına ayırırken cihazın pek de tamir edilmesi için tasarlanmadığı ortaya çıkıyor.

Vision Pro'lar çiziklerle dolacak

Vision Pro'nun dış kısmında plastik bir kaplama bulunuyor ve bu kaplama, arkada yer alan donanımı ve 22 milyon piksellik ekranı korumayı sağlıyor. Apple Care paketine 500 dolar vermediyseniz bu plastik kısmı değiştirtmek 799 dolar, Apple Care aldıysanız da 299 dolar tutuyor. Dış plastik, beklenenden biraz daha kolay çiziliyor.

Öte yandan alüminyum çerçeve kolay kolay esnemiyor ki bu da gözlüğün sağlamlığını garanti ediyor. Lenslerin etrafındaki kumaşın altında ise ter ve tozu engelleyen bir plastik tabakanın varlığı dikkat çekiyor. Bu katmanlar kaldırıldığında bile çok fazla vida göze çarpmıyor, cihazı açması ve gerektiğinde tamir etmesi hiç de kolay durmuyor. Bazı parçalara ulaşmak için iç kısmı, bazı parçalara ulaşmak için de dış kısmı tamamen sökmek gerekiyor. Anlaşılan Apple, Vision Pro için tamir konusunu pek düşünmüyor.

İç lenslerin temizliği konusunda da dikkatli olmak gerekiyor. Bu cihazın fiyatı 3500 dolar, yani 100 liralık çakma güneş gözlüğü gibi elimize geçen ilk bez parçası ya da peçeteyle silinmemesi gerekiyor. İç lensler çizildiğinde deneyimi büyük şekilde etkileyebilir. Bu yüzden gözlük temizleme bezleri gibi malzemeler kullanılması gerekiyor.