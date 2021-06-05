Apple Havadan Şarj Teknolojisi Üstünde Çalışıyor

Bloomberg'de bulunan bir rapora göre Apple, daha önce Huawei ve Xiaomi markaları ile karşımıza çıkmış olan, cihazınızı tamamen kablosuz bir şekilde havadan şarj etmenizi sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Kablosuz şarj dendiğinde aklımıza prize veya güç alabileceği bir kaynağa bağlı olan genellikle küçük platformlar gelir. Ya da daha çok akıllı saatlerde gördüğümüz mıknatıslı şarj yapıları da bunlara örnek olabilir fakat bu ikisini, tamamen kablosuz şarj deneyimi kapsamında değerlendirmemiz yanlış olur. Apple tarafında MagSafe de bu manyetik yapılı şarj aletlerine bir örnek. Fakat bunlar telefona olmasa da güç kaynağına kablo ile bağlandıklarından bizleri bir şekilde sınırlar.

Daha önce Huawei ve Xiaomi’nin bu tür şarj platformlarından ya da manyetik yapılardan kurtulmak istediğini ve bu konuda çalıştıklarını görmüştük. Huawei, bu konudaki çalışmalarını, biz de dahil olmak üzere odamızdaki her şeyi şarj cihazına çeviren bir patenti alarak göstermişti.

Apple da kablosuz şarj platformlarından ve manyetik yapılardan kurtulmak istiyor

Paylaşılan rapora göre Apple, MagSafe gibi şarj aletlerinden kurtulup, herhangi bir kablo bulundurmayan ve cihazın herhangi bir platforma yerleştirilmesini gerektirmeyen şarj teknolojileri üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji kısa mesafeden çalışacak ve güncel olarak Xiaomi ve Huawei ile gördüğümüz havadan şarj teknolojisinden farklı bir şey olarak karşımıza çıkmayacak gibi görünüyor.

Apple’ın tamamen kablosuz şarj teknolojisini ne zaman çıkaracağı bilinmiyor. Daha önce AirPower gibi projelerle karşımıza çıkan şirket, birden fazla Apple cihazınızı şarj etmenizi sağlayacaktı fakat Apple, teknik sorunlar nedeniyle projeyi iptal etmek zorunda kalmıştı. Bakalım Apple; Xiaomi, Huawei, OPPO ve diğer birçok şirketin yatırımlar yaptığı tamamen kablosuz şarj teknolojisi alanında sağlam bir çıkış yapıp kullanıcılarını memnun edebilecek mi.

Xiaomi’nin havadan şarj yağdıran Xiaomi Mi Air Charge teknolojisi