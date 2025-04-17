Apple, iPhone’lar için iOS 18.4.1 güncellemesini yayımladı. Güncelleme, CarPlay bağlantı sorununu ve bazı güvenlik açıklarını giderdi.

Apple, iPhone kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği iOS 18.4.1 güncellemesini nihayet yayımladı. Yeni sürüm, önceki versiyonda can sıkan bazı aksaklıkları hedef alıyor. Özellikle CarPlay bağlantısında yaşanan kopma sorunları artık geride kalmış gibi görünüyor.

Apple, iOS 18.4.1 sürümünü tüm kullanıcıların erişimine açtı. Yeni güncelleme iOS 18.4 sonrasında ortaya çıkan CarPlay bağlantı problemlerine çözüm getiriyor. Özellikle kablosuz bağlantılarda yaşanan kopmalar bu sürümle birlikte düzeltilmiş gibi görünüyor.

Yeni iOS 18.4.1 güncellemesi

Güncellemeyle birlikte yalnızca CarPlay bağlantı problemi değil, bazı güvenlik açıkları da giderildi. Apple, bu sürümde hangi açıkların kapatıldığına dair henüz detaylı bir liste paylaşmadı. Öte yandan iOS 18.4’te daha önce silinen bazı uygulamaların yeniden göründüğüne ilişkin kullanıcı şikayetlerine rağmen bu sorunla ilgili herhangi bir açıklama paylaşmadı.

Kullanıcılar, iPhone’larında Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyerek iOS 18.4.1 sürümünü manuel olarak yükleyebiliyor. Bu güncellemeyle birlikte mevcut sorunlara çözüm sunan Apple, bir yandan da iOS 18.5 sürümünün testlerine başladı ve yeni güncellemeyi ise önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacağını açıkladı.