Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın bir süredir gündemde olan akıllı ekranıyla ilgili konuştu. Yapılan açıklamalar, Apple'ın akıllı ev sektörüne iddialı bir giriş yapabileceğini düşündürüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir süredir gündemde olan akıllı ekranıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bloomberg'den Mark Gurman, yaklaşmakta olduğuna inanılan bu ürünle ilgili yeni bilgiler paylaştı. Yapılan açıklamalar, Apple'ın akıllı ev sektörüne iddialı bir giriş yapacağını gözler önüne seriyor.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre akıllı ekran, 7 inç boyutlu ve uygun fiyatlı olacak. En azından iPad'e kıyasla. Apple'ın bu ekranı "yılın en önemli ürünü" olarak nitelendirdiğini söyleyen Gurman, Takvim ve FaceTime gibi uygulamaların yerleşik olarak sunulacağını belirtti.

Akıllı ekran, yeni ürünlerin habercisi olacak

Kaynaklara göre Apple'ın yeni akıllı ekranı, yepyeni ürünlerin de habericisi olacak. Bu bağlamda; Apple'ın Face ID destekli kapı zilleri ve güvenlik kameraları da üretmeye başlayabileceği söyleniyor. Tabii tüm bunlar zaman içerisinde olacak şeyler. Tüketicilerin, söz konusu ürünler için yıllarca beklemeleri gerekebilir.

Mark Gurman, daha önce de Apple'ın akıllı ekranıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. O açıklamalarda, bu cihaz için birden çok kullanım senaryosu oluşturacağı belirtilmişti. İddiaya göre Apple, bu akıllı ekranın duvara asılması veya masaya koyulması için çeşit çeşit standlar oluşturacaktı. Bakalım Apple'ın 2025 yılında piyasaya süreceği düşünülen akıllı ekran, tüketicileri gerçekten etkileyebilecek mi...