Apple Intelligence'ın yeni nesli tanıtıldı. Peki hangi iPhone'lar bu yeni yapay zekâ özelliklerini destekleyecek?

Apple, WWDC 2026 kapsamında yeni yazılım duyurularını 8 Haziran akşamı resmen yaptı. Etkinliğin en çok dikkat çeken kısımlarından biri ise yeni Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri ve yenilenen Siri’ydi. Öyle ki firma, Google ile yaptığı ortaklık sayesinde yeni gelişmiş yapay zekâ modelleriyle çok daha gelişmiş özellikleri kullanıcılarla buluşturacağını duyurdu.

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Peki yeni Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri hangi iPhone’larda kullanılabilecek? Bu konuda bilmeniz gereken şeyler var. Öyle ki bazı özellikler Apple Intelligence destekli çoğu cihazda çalışırken bazıları sadece birkaç modelde kullanılabilecek.

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iOS 27 ile gelecek genel Apple Intelligence özelliklerini hangi cihazlar destekleyecek?

iPhone 15 Pro

iPhoen 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16e

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Apple’ın tanıttığı çoğu Apple Intelligence yapay zekâ özelliği ve yeni Siri AI, normalde Apple Intelligence’ı destekleyen tüm telefonlarda çalışacak. Bunlar arasında üretken yapay zekâ destekli Siri, Fotoğraflar’da Spatial Reframing düzenleme özelliği, gelişmiş yazma ve düzenleme özellikleri ve çok daha fazlası yer alıyor. Ancak cihaz içi yapay zekâ modeli kullanıldığında durum değişiyor.

Cihaz içi yapay zekâ modeli kullanan gelişmiş Apple Intelligence özelliklerini çalıştıracak iPhone’lar

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Apple, etkinlikte yeni nesil Apple Intelligence’ın daha önce piyasaya sürdüğü her şeyden daha güçlü yeni bir cihaz içi model ile geleceğini açıkladı. iOS 27 ile gelecek özelliklerin çoğu buna dahil değil ve iPhone 15 Pro ve üstü modellerde çalışıyor. Ancak birkaç özellik, bahsettiğimiz bu cihaz içi model ile çalışacak. Bunlar arasında çok daha doğal ve gelişmiş ses desteği ve geliştirilmiş dikte gibi özellikler var.

Listeye baktığımızda iPhone 17’nin bile cihaz içi modeli kullanan özellikleri çalıştırmayacağını görüyoruz. Bunun nedeni, Apple’ın yeni yapay zekâ modelinin 12 GB RAM’e ihtiyaç duyması. Bu da sadece iPhone Air, ve iPhone 17 Pro modellerini kapsıyor.