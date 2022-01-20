Araç Kiralama Şirketlerinin Fişleme Yaptığı Ortaya Çıktı

Araç kiralama şirketlerinin müşterilerini fişlediği ve bir kara liste oluşturduğu ortaya çıktı. KVKK tarafından yapılan açıklamalara göre geliştirilen bir yazılımla müşterilerle ilgili yorumlar, sayısız kiralama şirketi ile paylaşılmış.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama şirketleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Gelen bir ihbarın değerlendirildiğini ve bu ihbar kapsamında araç kiralama şirketleri arasında müşterileri fişleyen bir sistem olduğu sonucuna ulaştığını açıklayan KVKK, konuyla ilgili olarak yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre araç kiralama şirketleri, müşterilerle ilgili görüşlerini birbirleriyle paylaşıyor ve oluşturdukları bir kara listeyi sektör paydaşlarına iletiyordu. Böylelikle tüm firmalar, hangi müşteride olumsuz deneyimler yaşandığını görüyor, o kişi ya da kuruma araç kiralama yapmıyordu. Bu iş için özel bir yazılım geliştirildiğini tespit eden yetkililer, kara listenin Türkiye'deki kaç kiralama firmasına ulaştığını ise tespit edemediler.

KVKK'dan yapılan açıklama şöyle

Kurul tarafından yürütülen incelemeler sonucunda araç kiralama sektöründe “ kara liste ” yazılımlarına/programlarına/uygulamalarına başvurulduğu anlaşılmıştır.

” yazılımlarına/programlarına/uygulamalarına başvurulduğu anlaşılmıştır. Araç kiralama yazılımcısı ve satıcısı kişilerin araç kiralama firmalarına “kara liste” özelliği de içeren araç kiralama yazılımları sundukları,

sundukları, Bu yazılımlara kendi kendi müşterileri olan araç kiralayan gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlendiği, işlenen bu veriler arasında araçların kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama firmasının yorumlarını da içeren “kara liste” bilgilerinin yer aldığı, bu bilgilerin işlendiği,

da içeren “kara liste” bilgilerinin yer aldığı, bu bilgilerin işlendiği, Bu yazılımların diğer araç kiralama firmalarının açmasına da olanak veren sistemler olarak tasarlandığı,

da olanak veren sistemler olarak tasarlandığı, Böylece araç kiralayan kişilerin kişisel verilerinin karşılıklı olarak paylaşılmakta olduğu tespit edilmiştir.

tespit edilmiştir. Bir araç kiralama firmasının işlediği kişisel verileri yazılım vasıtasıyla bilinmeyen sayıda araç kiralama firması ile paylaşmasının kanunun dördüncü maddesinde düzenlenen genel ilkelerden “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine aykırılık teşkil edeceği değerlendirilmektedir.

araç kiralama firması ile paylaşmasının kanunun dördüncü maddesinde düzenlenen genel ilkelerden “hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma”, “belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme”, “amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma” ilkelerine değerlendirilmektedir. Öte yandan, ihbara konu kara liste uygulamalarında araç kiralama firmaları, gerçek kişi müşterilerden kişisel verileri ilk elden toplayan veri sorumlularıdır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında;