2027 itibarıyla araç muayenelerinde yepyeni bir döneme gireceğiz. TÜVTÜRK'ten TURKA'ya geçilecek dönemde kart komisyonlarının kaldırılmasından yapay zekâya kadar birçok yenilik var.

Araç muayene hizmetleri Türkiye'de ulaştırma güvenliğinin sağlanması, araçların teknik kusurlarının tespiti ve muayenesiz araçların trafiğe çıkışının engellenmesi adına kritik bir kamu denetim unsurudur ve milyonlarca otomobil sahibini yakından ilgilendirir. Şimdi ise muayeneler konusunda yepyeni bir döneme giriş yapacağız. Gazeteci Emre Özpeynirci, araç muayenlerindeki yeni dönemi paylaştığı bir gönderiyle detaylandırdı.

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Türkiye'deki 34 milyondan fazla araç sahibini doğrudan ilgilendiren araç muayene altyapısında 20 yıl sonrasında büyük değişiklikler yaşanacak. Bugün atılacak imtiyaz sözleşmesi imzalarıyla birlikte, 2027-2047 yılları arasındaki 20 yıllık dönemde araç muayene hizmetlerini yürütecek marka TURKA olacak.

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Kart komisyonları kalkacak, yapay zekâ kullanılacak

Toplamda 2,2 milyar dolarlık dev bir yatırımı temsil eden bu anlaşma, Türkiye’deki sürücülerin yıllardır yaşadığı istasyon sıra çilelerini ve ödeme karmaşalarını kökten çözmeyi hedefliyor.

İmzalanacak imtiyaz sözleşmesiyle birlikte ilk aşamada 1,72 milyar dolarlık işletme hakkı bedelinin finansmanı tamamen kapatılacak. Bu aşamanın hemen ardından ise sistemin çehresini değiştirecek yaklaşık 500 milyon dolarlık yeni istasyon ve teknoloji yatırımları için düğmeye basılacak. Mevcut yapay altyapıya ek olarak tamamen bağımsız 249 yeni sabit istasyon, 100 mobil istasyon ve toplamda 900 yeni muayene hattı hizmete sunulacak.

Sürücülerin en çok mağduriyet yaşadığı konulardan biri olan ödeme yöntemlerinde de radikal değişikliğe gidiliyor. Yeni dönemde kredi kartı ile yapılan muayene ödemelerinde hiçbir şekilde komisyon ücreti alınmayacak. Teknolojik dönüşüm tarafında ise muayene süreçleri insan hatasından arındırılıyor; yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileri, lazer tarayıcılar ve otomatik kusur tespit sistemleri muayene hatlarına entegre edilecek.

15 Ağustos'a 2027'de başlayacak

Yeni altyapı planlamasında motosiklet kullanıcıları da unutulmadı. Trafikte sayıları hızla artan iki tekerli araçlar için tamamen motosikletlere özel tasarlanmış ayrı muayene istasyonları kurulacak. Tüm bu yeni tesislerin çevre dostu ve yeni nesil teknolojilerle donatılacağı belirtilirken, sürücülerin merakla beklediği yeni sistemin resmi faaliyete geçme tarihi ise 15 Ağustos 2027 olarak açıklandı.