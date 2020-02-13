Bal Arılarının 100 Milyon Yıl Önceki Atası Bulundu

Gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, 100 milyon yıl önceden kalma bir arı fosili incelendi. İncelenen fosilde bulunan arının üzerinde tespit edilen polen tanecikleri bulunan arının, günümüz bal arılarının 100 milyon yıl önceki atası olduğunu gösteriyor.

Oregon Üniversitesi’nden araştırmacıların yeni keşfi, bal arılarının evriminin net bir şekilde görülmesini sağlıyor. Ağaç reçinesi içine sıkışıp kalan arı, araştırmacılar tarafından bir kehribar içinde bulundu.

Myanmar’da bulunan arı fosili, bulunan en eski polenli ilkel arı fosili olarak kayda geçirildi. Polenli ilkel arı aynı zamanda böcek parazitlerinin de en eski kaydı olarak belirlendi. BioOne Complete’de yayınlanan araştırma sonuçları, üzerinde polen tespit edilen ilkel arının, evrimin tarihi ve çiçekli bitkilerin çeşitlendirilmesinde arıların rolüne ışık tutuyor.

Polen taşıyan böcekler, dünyada bitkilerin çoğalmasına yardımcı oluyorlar. Böceklerin bu şekilde polen taşıması aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin artmasında da önemli bir rol oynadı. Polen taşıyan böcekler arasında en kalabalık topluluğu oluşturan arılar, en yaygın polen taşıyıcılarıdır. Aynı zamanda polen taşıyan böcekler arasında polen ve nektarla beslenen tep grup da arılardır.

Bal arıları, etobur olan yaban arılarından evrimleştiler. Bal arıları, polen ve nektar tüketecek şekilde evrimleşmiş olmalarına rağmen eşek arıları, etobur arılar olarak yaban arılarından evrimleştiler.

Oregon Üniversitesi Bilim Akademisi’nden Profesör George Poinar Jr. ve ekibi kehribar içinde korunmuş şekilde fosilleşen arı ve bitki formu üzerinde bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmada kehribar içinde bulunan arının Discoscapidae ailesinden olduğu belirlendi ve arıya Discoscapa apicula ismi verildi. Görünüşünde eşek arısıyla birçok ortaklık bulunan Discoscapa apicula’nın ikiye ayrılmış antenleri ise nesli tükenmiş arı türü hakkında birçok bilgi veriyor.

Araştırmacılardan Poinar, arıların fosil kayıtlarının oldukça geniş olduğunu, ama bu zamana kadar incelenmiş en yaşlı arı fosilinin 65 milyon yıl önceye dayandığını söyledi. 65 milyon yıl önceden kalan arı fosilleri ise günümüzdeki modern arılara benzerlikler gösteriyordu.

Discoscapa apicula ismi verilen arı fosilinde aynı zamanda çok sayıda polen tanesi de tespit edildi. Araştırmacılar, polen tanelerinin arının son zamanlarında bir veya birden fazla çiçeğe gittiğini gösterdiğini söylüyorlar.