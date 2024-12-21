Qualcomm ile ARM arasındaki davada karar verildi. Mahkeme, Qualcomm'un ARM ile yaptığı lisans anlaşmasına aykırı davranmadığına karar verdi. ARM, Qualcomm'un lisansını iptal edemeyecek.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ARM ile Qualcomm arasında iplerin gerildiğinden bahsetmiştik. ARM tarafından yapılan açıklamada, Qualcomm ile olan lisans anlaşmasının feshedileceği belirtilmişti. Neyse ki yaşananlar, Android telefon dünyasında büyük bir krize neden olmadan çözüldü. En azından şimdilik...

ARM ile Qualcomm arasındaki gerilim mahkemeye taşındı. ABD'nin Delaware eyaletinde görülen davada, Qualcomm'un haklı olduğuna, ARM ile yapılan lisans anlaşmasına aykırı davranmadığına karar verildi. Yani ARM, Qualcomm'un lisansını iptal edemeyecek.

ARM'dan ilk açıklama gecikmedi

Karar üzerine açıklama yapan ARM yetkilileri, mahkeme kararının "hayal kırıklığı" yarattığını söylediler. Davayı kazanan Qualcomm tarafından ise herhangi bir açıklama gelmedi.

Gerilimin detaylarına ilişkin detaylı bilgi için:

Bu arada; Qualcomm ile ARM arasındaki gerilimin tam olarak sona ermediğini de söyleyelim. Mahkeme heyeti, ortalığın karışmasına yol açan Nuvia ile ilgili karar veremedi. ARM'a göre Qualcomm'un alt markası olan Nuvia, lisans haklarını ihlal ediyordu. Ancak mahkeme, bu konuda yeniden yargılama yapılması gerektiğini söyledi.