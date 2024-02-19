SoftBank'ın kurucusu ve ARM'nin sahibi olan Japon teknoloji milyarderi Masayoshi Son, NVIDIA'ya yapay zekâ pazarında rakip olmak için 100 milyar dolarlık bir firma kurmayı amaçlıyor.

Yapay zekâ teknolojileri için gereken hesaplama gücünü sağlamak için CPU dediğimiz işlemcilerden daha çok GPU dediğimiz grafik işlemciler kullanılıyor. Bu pazarın lideri konumunda da NVIDIA yer alıyor. Japon teknoloji milyarderi ve SoftBank Grubu Kurucusu Masayoshi Son, bu durumu değiştirebilecek devasa bir girişim için fon toplamak üzere harekete geçti.

Son, Japon yaratıcılık tanrısından esinlenerek Izanagi kod adını verdiği proje için 100 milyar dolarlık bir fon toplamak istiyor. Son dönemde yeni girişimlere verdiği desteği azaltma yoluna giden milyarder, şimdi ise yapay zekâ yarı iletkenlerini gözüne kestirmiş durumda. SoftBank bünyesinde bulunan ARM'yi kullanacak olan Son, bu marka çatısı altında yapay zekâ için özelleştirilmiş tasarımlar geliştirmek istiyor.

100 milyar dolarlık fon peşinde

İlk aşamada ARM'nin komut setlerini kullanabilecek olan Izanagi, böylece doğrudan NVIDIA ile rakip de olabilir. Şu anda Son'un SoftBank bünyesinde Izanagi için ayırdığı ödeneğin 41 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Teknoloji milyarderi, bu miktara ek olarak Orta Doğulu ulusal fonlardan da 70 milyar dolar kadar yatırım almaya çalışıyor.

Makine öğrenimi ve nöral ağlar gibi devasa veri kümelerini işleyebilecek özel sistemler için kullanılan yapay zekâ çipleri, özel yarı iletken ihtiyaç duyuyor. Bu da talebin çok yüksek ancak arzın oldukça düşük olduğu bir pazar ortaya çıkarmış durumda. Şimdiye kadar Intel, AMD, NVIDIA ve bazı girişimlerin kaymağını yediği bu pazara Son, yeni bir büyük oyuncu olarak girebileceğine inanıyor. Izanagi'nin yapay zekâ eğitimine mi yoksa çıkarımına mı odaklanacağı bilinmiyor. Yine de risk almayı seven milyarderin ilginç bir meydan okuma sunacağını kabul etmek gerekiyor.