Bir dönemin çok popüler markası Arow'u hatırlıyor musunuz? Hani reklamında Aysun Kayacı gibi mankenleri bile oynatarak sükse yapan o marka! Peki, zehirli ayakkabı satmasıyla hayatımızdan silinip gidişini fark etmiş miydiniz?

“Tek benzeri öteki teki.” sloganıyla akıllarımıza kazınan Arow, 31 farklı ilde 50’ye yakın mağazasıyla başarılı bir şekilde faaliyet gösteriyordu. Çeşit çeşit ayakkabıları, her kesimden tüketiciye hitap ediyordu.

Ancak başlarına gelecek zehirli ayakkabı olayı, isimlerinin berbat bir şekilde anılmasına ve iflas etmelerine sebep olacaktı. Aslı astarı neymiş bakalım.

Her kesime hitap etmesiyle kalpleri kazanmıştı.

Arow, Pames grubunun içinde yer alıyordu ve Türkiye’de döneminin önde gelen markalarından biri olmuştu. Pames, sadece günlük ayakkabılar üretmiyordu; tenis, basketbol ve koşu ayakkabısı gibi birçok farklı türde üretim yapıyordu.

Herkesin istediğini bulabileceği Arow müşterileri, mağazalara gidip envai çeşit ayakkabı içinden alışveriş yapıyordu. Ancak takvimler 2014’ü gösterdiğinde markanın ve müşterilerin başına korkunç bir şey gelecekti.

Zehirli ayakkabılar patlak verdi!

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Arow’un ayakkabılarında büyük bir problem vardı. Numune aldıkları 15 ayakkabıdan 12’sinde, uygun olmayan kimyasallar bulunuyordu.

Arow bunun için yüz binlerce TL ceza ödedi ve satışa çıkarılan 9 farklı modeldeki 19 bin 920 adet ayakkabı hemen geri toplatılmaya çalışıldı.

Ayakkabıyı hâlihazırda alanlar için de gazete ve televizyon yoluyla bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede zehirli ürünlerin fotoğrafları bulunuyordu ve ayakkabıların iadesi için bir telefon numarası verilmişti.

Arow’un adı böylesine itibar zedeleyici bir olayla yan yana gelince hemen sosyal medya hesaplarını kapattılar.

Sonradan, depoda imha edilmesi gereken ayakkabıların satışa sunulduğu ortaya çıktı. Yani gümrükte zehirli oldukları anlaşılmıştı ve imha etmeye götürülürken zehirli olmayan ayakkabıların kutularıyla değiştirilmişti. Üstelik depolardan çıkarıldıkları anlara dair kamera kayıtları da silinmişti.

Şirket yetkililerinin söylediğine göre şirket personellerinin bu konuyla hiçbir ilgisi yoktu. Onlar da idareye dava açmıştı. Ancak bu elbette şirketin itibarını geri kazanmak için yeterli değildi.

Antreponun kamera kayıtlarına ulaşıldığında çok ilginç görüntülere rastlandı.

Zehirli mallar araçlara yüklendiği sırada “Bu işin sonu ne olacak?”, “Patlak malı kameraya tutma.” gibi konuşmalar duyuluyordu. 2016 yılında ise zehirli ayakkabıları üretip sattığı ortaya çıkan toplamda 10 kişi için 3 yıl 3 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

2016’da Arow, resmen iflas etti.

Hassas Görsel

Yükselen marka bu sansasyonlarla iflas etmesine etti ama o dönem, haksız yere suçlamalara da maruz kalmıştı. Vatandaşlar, aldıkları Arow ayakkabıların yarattığı sonuçları göstermek adına gazetelere röportaj veriyordu. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ayakkabıları incelediğinde herhangi bir zararlı kimyasalla karşılaşmamıştı.

Krizi fırsata çevirmeye çalışan insanlar olsa da bu elbette Arow’u aklayacak bir durum değildi ve yapılmaya çalışılan üçkâğıtçılığa dahil olan herkes cezasını alırken Arow markası da tarihe gömülmüştü.

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