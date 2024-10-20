Favori takımınızın stadında yaşadığınızı hayal edin. Gerçekten bir rüya gibi gelse de söz konusu Arsenal’ın efsanevi Highbury Stadyumu ise bu gerçek olabilir. “Nasıl yani?” dediyseniz gelin anlatalım.

Arsenal’ın efsanevi Highbury Stadyumu, futbol tarihine damgasını vurmuş bir yer olarak hafızalarda yer etse de günümüzde çok daha farklı bir hikâyeye kucak açmış durumda.

Bir zamanlar Arsenal taraftarlarının coşkuyla dolup taştığı bu stadyum, artık lüks bir konut projesine dönüştü!

Peki, futbol tarihinde bu kadar önemli olan bir stadyum nasıl 650 şık daireye ev sahipliği yapan bir konut projesine dönüştü?

2006 yılında, Arsenal kulübü Highbury’ye veda ederek Emirates Stadyumu’na taşınmıştı.

Bu ayrılığın ardındansa neredeyse yüzyıl boyunca Arsenal’a ev sahipliği yapan bu tarihi stadyum, yerini Arsenal taraftarlarının hayallerini süsleyecek modern bir konut projesine bırakmak için yeniden tasarlandı.

Üç yıl süren titiz çalışmaların ardından stadyumun yapısını bozmadan aynı iskelet üzerinde yer alan 650 lüks daire inşa edildi.

Toplam değeri yaklaşık 500 milyon pound olan bu proje, Arsenal’ın ruhunu ve mirasını yaşatacak şekilde tasarlandı.

Projenin içinde yer alan dairelerin fiyatlarınınsa 400.000 pound ile 800.000 pound arasında değiştiği söyleniyor.

Stadyumun doğu ve batı tribünlerinin orijinal halleri korunarak lüks dairelere dönüştürüldüğü belirtiliyor.

Stadyumun orijinal yapısına sadık kalınarak gerçekleştirilen bu projede Arsenal’in tarihini yaşatmak amaçlanıyor.

Mermer koridorlarda efsanevi teknik direktör Herbert Chapman’ın büstü hâlâ daha yerini korurken, oyuncuların maça çıktığı tünel bile bu konut projesinin bir parçası olarak kullanılıyor.

Bir zamanlar Arsenal’in şampiyonluk maçlarına ev sahipliği yapan saha ise şimdi sakin bir bahçe olarak kullanılıyor.

Özetle, Highbury Arsenal’ın ruhunu ve geçmişini bugünün lüksüyle bir araya getirerek, özellikle Arsenal taraftarlarına benzersiz bir yaşam deneyimi sunmayı amaçlıyor.

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