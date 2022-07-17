Asbest Taşıyan Geminin Aliağa'ya Gelecek Olması Gündem Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yüzlerce ton asbest bulunduran bir geminin Brezilya'dan Aliağa'ya gelmesi için izin verdiği ortaya çıktı. Bu durum, sosyal medyada tepkilerin oluşmasına neden oldu.

Lifli yapıda kanserojen bir mineral olarak tanımlanan asbest, insan sağlığına oldukça zararlı olmasıyla da biliniyor. Asbestin akciğerler üzerinde korkutucu etkilerinin olabileceği ve kansere yol açabileceği ifade ediliyor. Şimdi ise bununla ilgili oldukça korkutucu gelişmeler yaşandı.

Gelen haberlere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo isimli savaş gemisinin İzmir’in Aliağa ilçesinde çözümü için onay verdi. İznin, 30 Mayıs 2022’de Sök Denizcilik isimli şirkete verildiği aktarıldı.

"Aliağa, İzmir ve Ege Denizi büyük tehlike altında"

Yapılan açıklamalarda, Rio De Janerio’dan yola çıkmak üzre olduğu belirtilen geminin 600 tondan fazla asbest, ve tonlarca başka tehlikeli madde bulundurduğu ifade edildi. Ayrıca bunun; hem Aliağa, İzmir ve Ege Denizi için büyük risk teşkil ettiği de gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Gazeteduvar’a göre Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari de açıklamalarında, “Geminin Türkiye’ye söküm için gelmesi, bakanlığın 5 yılda 714 gemi sökümünden bertaraf edildiği ileri sürülen 241 ton asbestin 3 katından fazladır. Bu da Aliağa gemi sökümlerinde gerek çalışanlar gerekse çevre halkının asbeste maruz bırakıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ensari ayrıca olası tehlikelere dikkat çekerek gemiyi ‘asbest bombası’ olarak nitelendirdi: "Aliağa’da yaşayanların tamamını etkileyebilecek ve hatta öldürebilecek miktarda ‘asbest bombası’ geliyor. Aliağa, İzmir ve Ege Denizi büyük risk altında. Geminin sökülmesi toplu katliam demektir.”

Ayrıca bakanlığın Brezilya ile yazışmalarının da ortaya çıktığı bildirildi. Yazışmada, bakanlığının taşımaya Basel Sözleşmesi hükümlerine uygun olması ve radyoaktif madde bulundurmaması şartıyla itirazının bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca, gerekli ölçümlerin ilgili firma tarafından yapılacağı, şartlar karşılandığında geminin söküm tesislerine yaklaşabileceği ifade edildi. Ölçümlerde beyana aykırı radyasyon çıkması durumunda ise geminin geri gönderileceği belirtildi.

Belediye Başkanı, hukuki mücadeleyi vereceklerini açıkladı

Tahmin edebileceğiniz gibi bu durum hemen sosyal medyanın gündemine oturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bakanlığın geminin sökümü iznine dikkat çekerek kararın iptali için gereken hukuki mücadeleyi vereceklerini aktardı. Buna ek olarak gemiyle ilgili Change.org üzerinden de imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya şimdiden 6000’in üzerinde insan katıldı.

Asbest içerdiği belirtilen gemi sosyal medya platformları üzerinden de büyük tepki topladı. Birçok vatandaş, bu mecralardan tepkilerini dile getirdi. Biz de gelen tepkilerden bazılarını sizler için derledik.

İşte sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları: