Türkiye'ye İhraç Edilen Plastik Atıklar Dünya Gündeminde!

Türkiye'nin özellikle İngiltere'den ithal ettiği plastik atıklar, bugün yeniden dünya gündemine geldi. Daily Mirror gazetesi, Adana'da incelemelerde bulunarak çarpıcı bulgular paylaştı. Ayrıca Londra Büyükelçiliği'nin de konu hakkındaki açıklamasına yer verildi.

Türkiye’nin ithal ettiği plastik atıklar halen bir tartışma konusu olmaya devam ederken, konu uluslararası alanda daha fazla yer almaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg tarafından yapılan bir araştırma, Londra’dan geri dönüştürülmek üzere çıkan çöpün Adana’ya geri dönüşüm merkezi olmayan bir yere ulaştığını göstermişti.

Bugünse İngiliz Daily Mirror gazetesi tarafından Türkiye’de yapılan incelemelerin sonuçları paylaşıldı. Greenpeace ile birlikte Adana’ya gelen gazete ekibi, İngiltere’den Türkiye’ye ihraç edilen plastik atıkları araştırdı. Ekip, çöplüklerde İsrail, Almanya, Fransa, Kanada ve İngiltere menşeli ürün ambalajları ve süpermarket poşetlerine rastladı. Fakat dahası da vardı.

“Çöpler bizim gözümüzden uzak olabilir, fakat diğer ülkelerde insanlara zarar veriyor”

Adana Havalimanı'nın güneyinde yakılan plastik atıklar, Adam Gerrard / Daily Mirror.

Yeni araştırmada İngiltere merkezli A Plastic Planet örgütünün de kurucusu bulunuyordu. Kurucu Sian Sunderland, İngiltere’den çıkan çöplerin daha yoksul ülkeleri, zehirli kimyasallarıyla 500 yıldan fazla bir süre etrafta kalabilen ve her yıl bir milyon insanın ölümüne neden olan plastik dağlarıyla baş başa bıraktığını belirtti.

Greenpeace Birleşik Krallık’tan Chris Thorne ise “Plastiğimizi ihraç ettiğimizde bizim için gözden uzak olabilir ama diğer ülkelerdeki insanlara ve doğaya zarar veriyor.” ifadelerini kullandı. Thorne, İngiliz hükûmetinin plastik atık ihracatını durdurması gerektiğini belirtti.

Türkiye’de İngiliz markaların çöpleri, İngiliz perakendecileri şaşırttı:

İngiliz Perakende Konsorsiyumu’ndan Nadiya Caltel-Arutyunova, Türkiye’de plastik atığın vadedildiği gibi geri dönüştürülmediğini gösteren raporların İngiliz perakendecileri şoka uğrattığını söyledi. Tedarik zincirindeki bazı atık işleyicilerinin sorumlu davranmadığının keşfedilmesinin son derece sinir bozucu olduğunu da ekledi.

Londra Büyükelçiliği: Adana’daki denetimlerle 29 geri dönüşüm tesisi askıya alındı

Londra Büyükelçiliği, Mirror’a yaptığı açıklamada “Mevzuat, değerli atıkların sadece geri dönüşüm için ithal edilmesine izin vermektedir. Tüm atık ithalatları sıkı kontrollere tabidir. Adana'da geçtiğimiz günlerde yapılan denetimlerin ardından 29 geri dönüşüm tesisi askıya alındı ve 7 milyon liradan fazla para cezası kesildi.” ifadelerini kullandı.

Interpol’den de açıklama geldi:

Interpol ise yaptığı açıklamada plastik atık fazlasının işlenmesi ve izlenmesindeki zorlukların sektörde fırsatçı suçlara kapı araladığını belirtti.

Plastik atıklar, Türkiye gündemine daha önce de defalarca taşınmıştı: