ASELSAN kaç para kazandığını açıkladı

Savunma sanayi sektörünün parlayan yıldızı ASELSAN, 2024 yılına ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirketin açıklamaları, tarihin en iyi seviyelerine ulaşıldığını gözler önüne serdi.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, 2024 yılına ilişkin mali durum raporunu yayımladı. ASELSAN'ın yayımladığı veriler, şirketin artık durdurulamaz bir noktaya geldiğini gözler önüne seriyor.

ASELSAN tarafından yapılan açıklamara göre şirketin 2024 yılı geliri, yıllık bazda yüzde 13 artarak 120 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Dev şirketin net kâr marjı ise yüzde 3 artışla 15,2 milyar TL oldu. Bu verilere enflasyon muhasebesi uygulandığını aktaran ASELSAN, böylelikle tarihin en iyi seviyelerini görmüş oldu.

İhraç edilen ürün ve sözleşme bedelleri de yükseldi!

Yapılan açıklamalar, 2024 yılının ASELSAN için hâyli hareketli geçtiğini gözler önüne seriyor. Zira şirketin imzaladığı yeni sözleşme tutarı, 2023 yılına göre yüzde 32 artışla 6,5 milyar dolar oldu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından yapılan açıklamada 7 ülke ile ilk kez sözleşme imzalandığı, 31 ürün için de ilk kez ihracat anlaşması yapıldığı ifade edildi.

Bu arada; 2025 yılı ASELSAN için daha da hareketli geçebilir gibi görünüyor. Zira şirket, 2024 yılında 29 yeni ürünü envanterine kattı. ALP 300-G, TOLUN, KORKUT ve DÜFAS gibi ürünler, şirketin 2025 yılı ihracatlarının biraz daha artmasını sağlayabilir.