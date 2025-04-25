ASELSAN, açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere geliştirdiği yerli Kalp Akciğer Cihazı’nı Expomed Fuarı’nda tanıttı.

ASELSAN, yerli imkanlarla geliştirdiği Kalp Akciğer Makinesi’ni Expomed Fuarı kapsamında tanıttı. Açık kalp ameliyatlarında kalp ve akciğerin görevini geçici olarak devralacak cihazın kan testleri ise başarıyla tamamlandı.

ASELSAN, 2020 yılında başlattığı çalışmalar sonucunda Kalp Akciğer Makinesi’ni geliştirdi. Yaşam destek sistemleri alanındaki bu cihaz, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun katılımıyla tanıtıldı. Geliştirme sürecinde alanında uzman doktorlar ve perfüzyonistler aktif rol aldı.

2026’da hastanelerde kullanılacak

Cihaz endüstriyel tasarımıyla öne çıktı ve If Design, A’Design ile IDA Design gibi üç farklı tasarım merkezinden ödül aldı. Klinik çalışma sürecinin ise Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile birlikte yürütüldüğü açıklandı.

Yüksek yerlilik oranına sahip cihazın, 2026 yılı itibarıyla hastanelerde kullanılmaya başlanacağını açıklandı. Ürünün aynı zamanda yurt dışına da ihraç edileceği ve Türkiye'nin sağlık teknolojileri ihracatına katkı sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.