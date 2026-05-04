ASELSAN Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo

Önde gelen savunma sanayii şirketi ASELSAN, logosunda değişikliğe gitti. İşte yeni logo ve anlamı.

Türkiye’de savunma sektörünün en önemli şirketlerinden biri şüphesiz ASELSAN’dı. Özellikle geliştirdiği ileri seviye insansız hava araçlarıyla dikkat çeken firma, dünya çapında savunma alanında öne çıkmayı başarıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise ASELSAN ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığı açıklandı.

ASELSAN, bir açıklama yaparak logosunda değişikliğe gittiğini duyurdu. Şirketin artık kullanacağı yeni logo da paylaşıldı. Gelin bu logoya ve neden böyle bir değişikliğe gidildiğine bakalım. Yeni logo, firmanın küresel marka vizyonunu güçlendirmek ve geleceğe yönelik hedeflerini daha net ifade etmek için tasarlandı.

ASELSAN’ın yeni logosu

Daha önce şirketin ismi yer alan logo, artık direkt şirketi simgeleyen bir hâle bürünmüş. Açıklamalara göre logonun en altında bulunan yay dünyayı temsil ederken, ok formunun ufuktan yükselişi küresel liderlik vurgusu yapıyor. Yükselen A formlu ok, ASELSAN’ın ilk amblemine, dolayısıyla bu yükselişin sağlam temeller üzerinde oluşuna gönderme yapıyor. Aynı zamanda ASELSAN’ın yedi kıtadaki varlığının ivmeli bir şekilde güçlenmesini ifade ediyormuş.

Şirketin aktardığına göre yedigenin sınırlarını aşan okun tepe noktası, "ötesi" kavramına gönderme yaparken, ASELSAN’ın faaliyet gösterdiği her alanda bilinen teknolojilerin ötesine geçtiğini anlatıyor. ASELSAN’ın yeni mottosu "securing beyond" söylemiyle de dünyanın dört bir yanına sunulan ürünlerle güven veren teknolojilerin sınırsızlığına vurgu yapacak. Şirket, geliştirdiği teknolojiler ve yetkin mühendislik gücüyle hayal bile edilemeyenin ötesine, yeni hedeflere hazır olduğuna işaret ediyormuş.