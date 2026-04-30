Alphabet, 2026’nın ilk çeyreğinde 109,9 milyar dolar gelir ve 62,6 milyar dolar net kâr açıkladı. “Google’ı bitirecek” denilen yapay zekâ, şirketin arama, bulut, abonelik ve yapay zekâ odaklı servislerinde büyümeyi hızlandırdı.

Yapay zekâ araçları hayatımıza girdiğinden beri en çok konuşulan konulardan biri, Google’ın arama motoru egemenliğinin sona erip ermeyeceğiydi. ChatGPT ve benzeri araçların klasik arama alışkanlığını değiştireceği, bu yüzden Google’ın en büyük gelir kapısının zarar göreceği düşünülüyordu.

Ancak Alphabet’in son finansal sonuçları, şimdilik tam tersini gösteriyor. Şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde gelirini yıllık bazda %22 artırarak 109,9 milyar dolara çıkardı. Net kâr ise %81 artışla 62,6 milyar dolara ulaştı. Seyreltilmiş hisse başına kâr da 5,11 dolar oldu.

Alphabet’in gelir kategorileri

Gelir kategorisi 2026 1. çeyrek geliri Geçen yıl Google Arama ve diğer gelirler 60,4 milyar dolar 50,7 milyar dolar YouTube reklamları 9,9 milyar dolar 8,9 milyar dolar Google reklam ağı 7,0 milyar dolar 7,3 milyar dolar Google reklam gelirleri 77,3 milyar dolar 66,9 milyar dolar Google abonelikleri, platformları ve cihazları 12,4 milyar dolar 10,4 milyar dolar Google hizmetleri 89,6 milyar dolar 77,3 milyar dolar Google Bulut 20,0 milyar dolar 12,3 milyar dolar Diğer yatırımlar 411 milyon dolar 450 milyon dolar Kur koruma işlemleri etkisi -180 milyon dolar 260 milyon dolar

Google Arama: Yapay zekâ, Google Arama'nın daha çok kullanılmasını sağladı

Alphabet’in en büyük gelir kalemi olan Google Arama ve diğer gelirler, 2026’nın ilk çeyreğinde 60,4 milyar dolar gelir üretti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 50,7 milyar dolardı. Yani Google’ın ana para makinesi olan arama tarafı, yapay zekâ baskısına rağmen %19 büyüdü.

Alphabet CEO’su Sundar Pichai’ye göre bu büyümede yapay zekâ destekli arama deneyimleri etkili oldu. Pichai, yapay zekâ özelliklerinin kullanımı artırdığını ve arama sorgularının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını söyledi. Kısacası yapay zekâ, Google Arama’yı zayıflatmak yerine şimdilik daha fazla kullanılmasını sağlamış görünüyor.

Google Bulut: Çeyreğin en hızlı büyüyen yıldızı oldu

Google’ın bu çeyrekte en dikkat çeken performansı Google Bulut tarafında geldi. Şirketin bulut birimi, gelirini yıllık bazda %63 artırarak 20 milyar dolara taşıdı. Geçen yıl aynı dönemde Google Bulut geliri 12,3 milyar dolardı.

Bu büyüme, Google’ın yapay zekâ altyapısından doğrudan para kazanmaya başladığını gösteriyor. Şirket, Google Bulut’taki büyümenin kurumsal yapay zekâ çözümleri, yapay zekâ altyapısı ve temel bulut hizmetlerinden geldiğini belirtiyor. Ayrıca Google Bulut’un birikmiş iş yükü çeyrekten çeyreğe neredeyse ikiye katlanarak 460 milyar doların üzerine çıktı.

YouTube reklamları: Büyüme sürüyor ama en büyük sıçrama burada değil

Alphabet’in bir diğer önemli gelir kalemi olan YouTube reklamları, 2026’nın ilk çeyreğinde 9,9 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 8,9 milyar dolardı. Böylece YouTube reklam gelirleri yıllık bazda %11 büyüdü.

YouTube tarafındaki tablo hâlâ güçlü. Ancak büyüme hızı, Google Bulut veya Google Arama kadar çarpıcı değil. Bu da YouTube’un artık yalnızca reklamlarla değil; YouTube Premium, YouTube Music ve diğer abonelik servisleriyle de daha fazla desteklenmesi gerektiğini gösteriyor.

Google reklam ağı: Reklam tarafındaki zayıf halka burada

Alphabet’in gelir kalemleri arasında düşüş yaşayan önemli başlıklardan biri Google reklam ağı oldu. Bu kategori, 2026’nın ilk çeyreğinde 7 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 7,3 milyar dolardı.

Bu düşüş, Google’ın reklam işinin tamamının aynı hızda büyümediğini gösteriyor. Arama ve YouTube güçlü kalırken, iş ortakları üzerinden yürütülen reklam ağı tarafında hafif bir gerileme var. Yani reklam pazarındaki büyüme daha çok Google’ın kendi ürünleri üzerinden geliyor.

Google reklam gelirleri: Ana motor hâlâ reklam ama sistem değişiyor

Google’ın toplam reklam gelirleri, 2026’nın ilk çeyreğinde 77,3 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 66,9 milyar dolardı. Arama, YouTube reklamları ve Google reklam ağının toplamından oluşan bu kategori, Alphabet’in hâlâ büyük ölçüde reklamla büyüdüğünü gösteriyor.

Ancak burada önemli bir değişim var. Google artık yalnızca kullanıcılara reklam gösteren bir şirket değil. Arama tarafında yapay zekâ deneyimleri, YouTube tarafında abonelik ekosistemi, bulut tarafında ise kurumsal yapay zekâ talebi devreye giriyor. Yani reklam işi de artık yapay zekâ ve bulutla birlikte daha geniş bir yapının parçası hâline geliyor.

Google abonelikleri, platformları ve cihazları: Gemini etkisi hissediliyor

Google abonelikleri, platformları ve cihazları kategorisi, 2026’nın ilk çeyreğinde 12,4 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 10,4 milyar dolardı. Bu da yıllık bazda %19 büyüme anlamına geliyor.

Bu kalemde YouTube abonelikleri, Google One, Google Play gelirleri ve cihaz satışları yer alıyor. Sundar Pichai, tüketiciye yönelik yapay zekâ planları açısından şirketin en güçlü çeyreğini yaşadığını söyledi. Bunda özellikle Gemini uygulamasının etkili olduğu belirtiliyor. Alphabet’in toplam ücretli abonelik sayısı da 350 milyona ulaşmış durumda.

Google hizmetleri: Alphabet’in asıl dev gövdesi burada

Google hizmetleri; Google Arama, reklamlar, YouTube, Android, Chrome, Google Haritalar, Google Play, cihazlar ve abonelikleri kapsıyor. Bu segment, 2026’nın ilk çeyreğinde 89,6 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 77,3 milyar dolardı.

Üstelik Google hizmetleri yalnızca gelirde değil, kârda da şirketin ana taşıyıcısı. Segmentin işletme kârı 40,6 milyar dolar oldu. Yani Alphabet’in en büyük ve en kârlı iş kolu hâlâ kullanıcıların her gün temas ettiği Google ürünlerinden oluşuyor.

Diğer yatırımlar: Waymo büyüyor ama zarar da büyüyor

Alphabet’in deneysel işlerini kapsayan diğer yatırımlar kategorisi, 2026’nın ilk çeyreğinde 411 milyon dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 450 milyon dolardı. Yani bu tarafta gelir düşüşü var. Üstelik segmentin işletme zararı 2,1 milyar dolara yükseldi.

Buna rağmen bu kategoride özellikle Waymo dikkat çekiyor. Sundar Pichai, Waymo’nun haftalık 500 bin tam otonom yolculuğu aştığını açıkladı. Bu önemli bir eşik olsa da finansal tablo şunu gösteriyor: Alphabet’in deneysel projeleri büyük potansiyel taşıyor ancak kısa vadede şirkete ciddi maliyet yazmaya devam ediyor.

Gemini ve yapay zekâ: Google savunmadan saldırıya geçti

Alphabet’in açıklamasında yapay zekâ, tek bir ürün başlığı olarak değil, neredeyse tüm iş kollarını etkileyen ana strateji olarak öne çıkıyor. Şirketin Gemini gibi kendi yapay zekâ modelleri, doğrudan API kullanımıyla dakikada 16 milyardan fazla token işliyor. Bu rakam, bir önceki çeyreğe göre %60 artış anlamına geliyor.

Kurumsal tarafta da büyüme var. Gemini Kurumsal ürününde ücretli aylık aktif kullanıcıların çeyrekten çeyreğe %40 arttığı açıklandı. Bu da Google’ın yapay zekâ yarışında yalnızca bireysel kullanıcıları değil, şirketleri de hedeflediğini gösteriyor.