Yazılım, tasarım, oyunlar gibi hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan vergi indiriminde değişiklikler yapıldı

Türkiye’de bazı sektörlerdeki vergilere avantajlar sunulduğunu görüyorduk. Şimdi ise bu tarz bir gelişme ile karşınızdayız. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre yurt dışına verilen belli hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan vergi indiriminde değişikliklere gidildi.

Bu hizmetler arasında tasarım, yazılım, oyunlar, eğitim ve sağlık gibi hizmetler yer alıyor. Normalde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yurt dışına verilen bu hizmetlerden elde edilen kazançlara %80 vergi indirimi uygulanıyordu. Şİmdi ise bu oran arttı.

Kazançların tamamının Türkiye’ye getirilmesi durumunda vergi indirimi %100 olacak

Düzenleme kapsamında mimarlık, mühendislik, oyunlar, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi alanlardaki hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanan yüzde 80 oranındaki indirim, elde edilen gelirin tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 100'e çıkarıldı. Böylece yüksek katma değerli hizmet ihracatının güçlü şekilde teşvik edilmesiyle küresel alanda daha büyük pazar payı elde edilmesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye’yi hizmet ihracatında çok daha güçlü bir konuma taşımaya da yardım olması amaçlanıyor.

Bunun dışında yurt dışı iştiraklerden elde edilen kar paylarına yönelik vergi avantajlarının kapsamı da genişletildi. 2026 yılı kazançlarına uygulanmak üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinin, yurt dışı iştirak kazançlarında yüzde 50 olan asgari iştirak oranı yüzde 20'ye indirilirken bu kazançlara uygulanan istisna oranı yüzde 80'e yükseltildi. Mevcut uygulamada, gelir vergisi istisnasından yararlanabilmek için aranan en az yüzde 50 iştirak oranı yüzde 20'ye düşürülürken istisna oranı yüzde 50 olarak korunuyor.