Serinin En İyi "Dördüncü" Oyunu: Assassin's Creed Black Flag Resynced'in Metacritic Puanı Belli Oldu!

Bir süredir merakla beklenen Assassin's Creed Black Flag Resynced'in Metacritic puanı belli oldu.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ambargosu kalktı ve inceleme puanları gelmeye başladı.

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İnceleme puanları denince bir numaralı yer Metacritic'teki puanlar, yeni yapımın orijinal oyunun gölgesinde kaldığını gösteriyor.

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Metacritic 84 ile serinin en iyi dördüncü oyunu

Yine de yiğidi öldürüp hakkını yemeyelim. Oyun PS5 platformunda aldığı 84 puanla serinin en iyi 5 oyunu arasına girmeyi başardı. Hatta Assassin’s Creed 3’ü geride bırakarak dördüncü sıraya yerleşti.

Eleştirmenlere göre Resynced, "orijinale sadık kalmak" ile "modern yenilikler yapmak" arasında kalmış. Genel hatlarıyla ise oyun gayet iyi durumda.

Oyun basınının önde gelen mecraları Dexerto ve Loot Level Chill gibi isimler oyuna tam puan verirken, bazı incelemeler ise teknik hatalar ve optimizasyon sorunları nedeniyle 10 üzerinden 6 ila 7 civarında kaldı.