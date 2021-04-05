Assassin's Creed, 2022’de 3. Haçlı Seferine Dönüş Yapacak

Assassin's Creed: Valhalla duyurulmadan önce bazı bilgiler paylaşan ve bilgileri doğru çıkan YouTuber, 2022’de gelecek yeni Assassin's Creed oyunu için bir tahminde daha bulundu.

Jonathan isimli YouTuber Assassin's Creed: Valhalla daha ortada yokken kendi kanalından oyunun geleceğini duyurmuştu ve oyun hakkında bazı bilgiler vermişti. Bir süre sonra Jonathan’ın bu konularda haklı çıkması ve oyunun kısa sürede duyurulması tekrar söylediklerinin oldukça ciddiye alınmasına neden oldu. Yeni çektiği videoda yeni Assassin's Creed serisi hakkında ipuçları paylaşan Jonathan, birçok AC severi mutlu etti denebilir.

Yeni Assassin's Creed oyununun, “1191-1199 yılları arasında 3. Haçlı Seferi sonrasındaki yaşananları anlatacağını” belirten Jonathan, oyunda yer alacak birçok şehri de belirtti. Acre, Korfu, Dubrovnik, Viyana, Köln ve Paris’te geçmesi beklenen oyunda Edmund adında bir karakteri canlandıracağımız belirtiliyor.

Bazı karakterler geri mi dönüyor?

Reddit’te Jonathan’ın videosunu yorumlayan birçok oyuncu konu hakkında oldukça ciddi içerikler ürettiler. Oynanabilir bir tapınak şövalyesi karakterin aktif edilebileceği belirtiliyor. Al Mualim’in oyuna geri dönebileceği yine iddia edilenler arasında keza Altair biliyorsunuz ki ilk oyunda Al Mualim’i öldürmüştü. Richard’a Acre’de yer vereceği belirtilen yeni oyunda kronolojiye göre Al Mualim’in yaşaması bekleniyor. Bu arada Ubisoft’un bilerek bu açıklamaları Jonathan’a yaptırdığını düşünen ciddi bir toplulukta var.

'Altair’de geri mi dönüyor?' diye düşünebilirsiniz ve muhtemelen cevabı evet olabilir. Yeni karakterimize mentor olarak dönmesi oldukça muhtemel. Şimdiden konular oldukça birbirine girmiş durumda. Jonathan’ın ortaya attığı iddiayı ortaya atılan kodlar daha çok destekliyor gibi. Darby Mcdevitt, Assassin's Creed: Valhalla’yı yayınlandığında XD1189GFM0001228DF kodunu paylaşmıştı. Bunun yeni oyunla alakalı olabileceği düşünülmeye başlandı.

Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Jonathan yeniden haklı olabilir mi? Yorumlarda siz de bizimle paylaşın.