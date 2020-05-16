Assassins's Creed Valhalla'nın Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Ubisoft’un geçtiğimiz günlerde duyurduğu Viking temalı Assassin’s Creed oyununun çıkış tarihi ortaya çıktı. Assassin’s Creed Valhalla’nın, serinin birçok oyunu gibi ekim ayında çıkacağı iddia edildi.

Fransa merkezli oyun geliştiricisi ve dağıtıcısı Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla’yı duyurmuştu. Şirket, oyununun bu senenin tatil sezonunda PC’ye, Nintendo Switch dışında şu anki konsollara ve yeni nesil konsollara çıkacağını resmen onaylamıştı.

Ubisoft, popüler oyun serisinin yeni üyesinin çıkış aralığıyla ilgili bir bilgiyi paylaşmış olsa da oyunun tam olarak çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ancak Amazon İtalya’daki bir listeleme, AC Valhalla’nın çıkış tarihini ortaya koymuş olabilir.

Assassin’s Creed Valhalla çıkış tarihi

Bir Reddit kullanıcısı, oyunun Amazon İtalya’daki sayfasında çıkış tarihi olarak 15 Ekim’in yer aldığını tespit etti. Sayfa, muhtemelen daha sonra yaptığı bir güncellemeyle oyunun çıkış tarihini 31 Aralık 2020 şeklinde gösterse de Reddit kullanıcısı tarafından alınan ekran görüntüsünü yukarıdan görebilirsiniz.

Oyunun çıkış tarihinin ekim ayı olmasının ilk bakışta da oldukça mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. Assassin’s Creed 3’ten bu yana, Unity ve Rogue oyunları hariç, serinin tüm oyunları ekim ayında oyuncularla buluşmuştu. Dolayısıyla oyunun, PC ve şu anki konsollar için ekim ayında, yeni nesil konsollar için ise çıktıkları dönemde çıkması oldukça muhtemel. Ayrıca daha önce yine Reddit’te ortaya çıkarılan bir bilgide de oyunun 16 Ekim’de çıkacağı iddia edilmişti.

Tabii Ubisoft tarafından resmi bir açıklama gelene kadar çıkış tarihleriyle ilgili bu bilgilere biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ubisoft, temmuz ayında E3 tarzında dijital bir sunum gerçekleştireceğini resmen duyurmuştu, oyunun resmi çıkış tarihini de burada görmemiz oldukça muhtemel. AC Valhalla; PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC ve Stadia platformları için geliştiriliyor.