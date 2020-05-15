Ubisoft, Son 1 Yılda En Çok Satan 11 Oyunu

Fransız oyun şirketi Ubisoft’un PS4, Xbox One ve PC’de satışa sunduğu oyunlarda en çok satış yaptığı oyunlar açıklandı. Yayınlanan rapora göre şirketin 3 Assassin’s Creed oyunu 10 milyondan fazla satış yapmayı başarmış gözüküyor.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft, 2019 - 2020 yıllık kazanç raporunu yayınladı. Şirketin yayınladığı raporda; PS4, Xbox One ve PC’de satışa sunduğu oyunlardan 11 tanesinin 10 milyondan fazla satış başarısı yakaladığı açıklandı. Niko Partners’in kıdemli analisti Daniel Ahmad, Twitter üzerinden Ubisoft’un 2019 - 2020 yılları arasında en yüksek satış rakamlarına ulaştığı oyunları yayınladı. Oyunlardan bazılarının bu listede yer edinmesi beklenirken, bazılarının sürpriz bir satış başarısı yakaladığı görülüyor.

Şirketin 2019 - 2020’de en çok satış başarısına ulaşan oyunlarına baktığımızda listeyi Tom Clancy's ve Assassin’s Creed oyunlarının egale ettiğini görüyoruz. 3 oyunla listeye dahil olan Assassin’s Creed serisinin dışında 2014 yılında çıkan Watch Dogs’un da listede bulunması dikkat çekti. Oyunun ilk çıktığı dönemde bile yerden yere vurulduğu düşünüldüğünde, son derece önemli bir başarı olarak gözükebilir.

Ubisoft’un 1 senelik süreçte 10 milyon satışı geçen 11 oyunu şu şekilde:

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Odyssey

The Division

The Division 2

Far Cry 4

Far Cry 5

Ghost Recon Wildlands

Rainbow Six Siege

Watch Dogs

Watch Dogs 2

Assassin’s Creed Origins ve Assassin’s Creed Odyssey keşif turları ücretsiz oldu

Ubisoft, koronavirüs döneminde oyuncuların Antik Yunan ve Antik Mısır’da gezinmelerini sağlayacak iki tur modunu kısa süreliğine tamamen ücretsiz yaptı. Bu turlara 21 Mayıs’a kadar sizler de sahip olabilirsiniz. Turlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve nasıl indirebileceğinizi öğrenmek için buraya tıklayarak ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.