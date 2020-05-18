Assassin's Creed Valhalla'da Harita Odyssey'den Büyük Olacak

Ubisoft'tan Julien Laferrière, Assassin's Creed Valhalla'nın Odyssey'den daha büyük bir haritaya sahip olacağını açıkladı. Buna göre Assassin's Creed Valhalla serinin şimdiye kadarki en büyük haritasıyla gelecek.

Ubisoft'un sevilen suikastçi serisinin heyecanla beklenen yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ubisoft'tan yapımcı Julien Laferrière, kendisiyle yapılan bir röportajda Assassin's Creed Valhalla'nın devasa haritası hakkında bilgiler verdi.

Laferrière, YouTuber Julien Chièze ile yapılan bir röportajda Assassin's Creed Valhalla'nın harita boyutunun, 2018 yılında çıkan ve açık dünya serisinin şimdiye kadar gördüğü en büyük haritaya sahip olan Assassin's Creed Odyssey'den daha büyük olduğunu söyledi. Yani Valhalla, seride şimdiye kadar gördüğümüz en büyük haritayla gelecek.

Assassin's Creed Valhalla haritası gizli dünyalara sahip olacak

Julien Laferrière açıklamasında, "Valhalla'nın bölge açısından muhtemelen Assassin's Creed Odyssey'den biraz daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Şu aşamada kesin rakamlara sahip değilim. Sadece bütünüyle bir ülke yaratmakla kalmadık ve İngiltere'nin yanı sıra Norveç'in büyük bir bölümünü de kattık." diyor.

Yapımcı ayrıca Assassin's Creed Valhalla haritasının büyüklüğüne katkıda bulunan başka gizli dünyalar da olduğunu belirtti, ancak bu noktada daha fazla bilgi vermekten kaçındı. Assassin's Creed Odyssey'in haritasının yaklaşık 230 kilometre kare büyüklükte olduğu düşünüldüğünde Valhalla'nın devasa büyüklükte ve saatlerce sürecek bir oyun olacağı söylenebilir.

Valhalla'da dört İngiltere Krallığı boyunca Londra ve York gibi birçok şehri keşfedebileceğimizi biliyoruz. Ancak bu son yorum, PS5 ve Xbox Series X için de piyasaya sürülecek olan oyunun sanıldığından daha iddialı geleceğini gösteriyor. Yeni nesil donanımlar daha büyük oyun dünyaları yaratma imkanı sunuyor.