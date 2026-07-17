Aston Martin, Call of Duty evreni için geliştirdiği Dreadnought isimli sıra dışı konsept aracını tanıttı. Sanal savaş alanları için tasarlanan modelin gerçek boyutlu versiyonu da üretildi. Peki bu V12 motorlu askeri araç neler sunuyor ve gerçekten yollara çıkabilir mi?

Lüks spor otomobilleriyle tanınan Aston Martin, bu kez alışılmış projelerinin dışına çıkan ilginç bir konseptle gündemde. Şirket, Call of Duty için geliştirdiği Dreadnought isimli askeri temalı 4x4 aracını tanıttı. İşin en dikkat çekici yanı ise bu aracın yalnızca oyun dünyasında kalmaması oldu.

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Çünkü Aston Martin, Dreadnought'un gerçek boyutlu bir örneğini de hazırladı. İlk kez görüntülenen konsept, markanın tasarım anlayışını askeri araç estetiğiyle buluştururken, "Bu araç gerçekten üretilebilir mi?" sorusunu da beraberinde getirdi.

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Süper otomobil performansını araziye taşıyor

Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 2,1 metre genişliğe sahip olan Dreadnought, boyut olarak DBX'ten biraz daha kompakt görünse de çok daha agresif bir tasarım sunuyor. Konseptte, Vanquish GT'de kullanılan 824 beygir gücündeki çift turbo V12 motor temel alınırken; Dakar rallisi tarzı süspansiyon sistemi, dev arazi lastikleri ve yüksek sürüş yüksekliği dikkat çekiyor.

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Tasarım detaylarında ise Aston Martin'in farklı modellerinden izler görmek mümkün. Valhalla'dan ilham alan dört çıkışlı egzoz sistemi, Valour'u hatırlatan arka tasarım, Valkyrie esintili stop grubu ve klasik V8 Vantage'daki sis farlarını anımsatan ön bölüm, markanın DNA'sını bu sıra dışı konseptte de koruyor.

Kokpit tamamen savaş senaryolarına göre hazırlanmış

Dreadnought'un iç mekânında lüksten çok işlevsellik ön planda tutulmuş. Büyük dijital ekranda hız, yön, eğim gibi sürüş verilerinin yanı sıra Call of Duty teması gereği oyuncunun etkisiz hâle getirdiği rakip sayısı da gösteriliyor. Elbette bu detayların gerçek bir üretim modelinde yer alması beklenmiyor.

Bunun yanında araçta fiziksel anahtarlara da geniş yer verilmiş. Kurşun geçirmez kalkanı devreye alma, harici silah sistemlerini hazırlama ve hava saldırısı çağırma gibi tamamen oyun evrenine özel işlevler için hazırlanan düğmeler, konseptin askeri atmosferini güçlendiriyor.

Aston Martin isterse gerçekten üretebilir

Her ne kadar Dreadnought şu an için yalnızca bir konsept olarak geliştirilmiş olsa da Aston Martin'in özel üretim projelerinden sorumlu Q by Aston Martin departmanının, talep gelmesi hâlinde bu aracı gerçeğe dönüştürebileceği belirtiliyor. Marka daha önce Victor isimli tek seferlik modeli de benzer şekilde üretmişti.

Kısacası Dreadnought, yalnızca oyun dünyası için hazırlanmış sıradan bir dijital tasarım değil. Şimdilik Call of Duty'nin dikkat çeken araçlarından biri olarak öne çıksa da Aston Martin'in özel sipariş departmanı sayesinde gelecekte gerçek bir otomobile dönüşme ihtimali de tamamen göz ardı edilmiyor.