Astrofizikçiler Yeni Bir Teleskop Projesi Üzerinde Çalışıyor

İnsanlığın varoluşunun en başından beri büyük bir merak konusu olan "Bu evrende yalnız mıyız?" sorusuna cevap arayışı, hızını hiç kesmeden tam gaz devam etmekte. Yeni yayınlanan bir rapora göre astrofizikçiler, yaşanabilir koşullara sahip olması muhtemel ötegezegenlerin keşfi için alanının en iyi olması olası yeni bir uzay teleskobu projesi üzerinde çalışıyor.

Astronomi ve astrofizik dallarında önümüzdeki yirmi yıl içerisinde bizi neler beklediğine dair detaylar veren Astro2020 isimli uzun bir süredir beklenen rapor nihayet bugün yayınlandı. Astro2020, 2000'li yılların başında James Webb Teleskobu’nun da dahil olduğu belirli yeni teleskoplar için detaylı tavsiyeler de bulunan uzay uzmanları tarafından öne sürülen bir öneriler listesi olan Decadal Anketi’nin de bir parçası.

Yaptığı açıklamada “Hem yerde hem de uzayda yeni bir altın keşif çağının eşiğindeyiz: gerçekten başka bir gezegende yaşam için kanıt bulabilir miyiz?” ifadelerini kullanan Astronomi Araştırma Üniversiteleri Birliği'nde bilimden sorumlu başkan yardımcısı Heidi Hammel, raporun bu sorunun cevabını bulmada büyük bir rol oynayabileceğini ve sorunun cevabına ulaşacak olan kişilerin “bu nesil” olabileceğini düşündüğünü belirtti.

Yeni teleskop, Hubble Uzay Teleskobu'nun tahtına aday olabilir

Raporun Amerikalı astrofizikçileri en çok heyecanlandıran kısmı ise, hiç şüphesiz ki yaşanabilir dünyalar -ve o dünyalarda yaşaması muhtemel canlılar- arayışı kapsamında alanında çığır açması kuvvetle muhtemel yeni bir uzay teleskobu oldu.

Raporda uzman gökbilimciler, dar bir banda odaklanmak yerineyse kızılötesinden X ışınlarına kadar çok daha geniş bir frekans aralığını araştırabilecek olan yeni bir teleskop filosu kullanılmasını öneriyor.

Bu önerilen grubun en iddialı teleskobu ise; zamanında büyük ses getirmesine rağmen artık giderek hızla eskimekte olan Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini almaya aday gibi gözüküyor. Henüz isimlendirilmemiş olan bu teleskobun, Hubble’dan üç kat daha büyük boyutlara sahip olması ve 11 milyar dolara mal olması bekleniyor. Rapora göre devasa teleskobun inşasının bu on yılın sonunda tamamlanması ve 2040’ların ortalarında da kullanımına başlanması planlanıyor. Yeni teleskop, pek çok gökbilimcinin önceliği konumundaki potansiyel olarak yaşanabilir ötegezegenleri görüntülemek ve dünya dışı yaşam belirtileri yakalamak için bu gezegenlerin atmosferlerini araştırmak üzere tasarlanacak.