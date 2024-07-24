Astronotlar tarafından uzayda tüketilen yiyeceklerin, onlara oldukça tatsız geldiğini biliyor muydunuz? Aynı yiyecekler dünyada tüketildiğinde ise hiçbir problem yok!

Astronotlar, uzay yolculukları esnasında yediklerinde ve içtiklerinde çeşitli problemlerle karşılaşmakta. Nedense uzaya gelmeden önce tüketilenler, uzaya gelindiğinde oldukça tatsız.

Peki bunun sebebi nedir?

Araştırmacılar, astronotların uzayda iştahlarını neden kaybettiğine dair çeşitli sonuçlara ulaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’na yeni gelenlerin, sıfır yerçekimindeki hayata fiziksel ve psikolojik olarak uyum sağlamaları biraz zordur ve bunun için zamana ihtiyaçları vardır. Ancak özellikle vücut üzerindeki etkilerle başa çıkmak daha zordur.

Uzaydayken bir astronotun vücut sıvıları, yukarı doğru hareket etme eğilimindedir. Bu da tat ve koku duyularını etkiler ve burun tıkanıklığı ile yüz şişmesini tetikler. Bu semptomlar genellikle birkaç hafta içinde azalmaya başlar.

Ancak astronotlar, yemeklerin daha tatsız olduğunu fark ettikten sonra çoğunlukla iştahsızlıkla mücadele etmeye başlarlar. Bu durum, gerekli besin alımlarını sürdürmelerini zorlaştırır.

Öte yandan Royal Melbuorne Teknoloji Enstütüsü’ndeki bir ekip, sıfır yer çekiminde iştahları başka neyin etkileyebileceğini araştırdı.

54 farklı katılımcı astronota, limon esansiyel yağının yanında vanilya ve badem özlerinin örnekleri koklatıldı. Katılımcılar, bu aromaların Dünya’da koklandığında oldukça farklı olduğunu ifade etti.

Uzay yolculuklarında vanilya ve badem kokuları daha tatlı ve güçlüyken, limon yağının yoğunluğu değişmeden kalmıştı. Bu sebeple araştırmacılar, astronotların uzayda tüketeceği yiyeceklerin aromalarının, güçlendirilmesi ve yoğunlaştırılması gerektiğinde karar kıldı.

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