ASUS, ''Bu Nasıl Giriş Seviyesi?'' Dedirtecek Yeni 2026 TUF Serisini Duyurdu: Sanki ROG Gibi!

ASUS, 2026 TUF serisiyle 'giriş seviyesi gaming laptop' algısını biraz daha yukarı çekti. OLED ekranlar ve yepyeni Intel işlemcilerle güncellenen seri resmen tanıtıldı.

ASUS, 2026 model TUF Gaming laptop serisini resmi olarak tanıttı ve görünen o ki şirket bu seriyi artık sadece “uygun fiyatlı oyuncu laptopu” olarak konumlandırmak istemiyor. Çünkü yeni modeller, bugüne kadar daha çok üst segmentte gördüğümüz özellikleri TUF tarafına taşımaya başlamış durumda.

Seride özellikle F16, A16 ve A18 gibi modeller öne çıkıyor. Bu cihazlar artık sadece güçlü donanımla değil, ekran ve genel deneyim tarafında da ciddi bir upgrade almış durumda.

OLED panel seçeneği de sunuluyor.

Yeni serinin en dikkat çeken yeniliği ekran tarafında. ASUS, bazı TUF modellerinde artık 2.5K çözünürlükte ve 165Hz yenileme hızına sahip OLED panel seçeneği sunuyor. Normalde bu tarz panelleri daha çok ROG gibi üst segment cihazlarda görüyorduk. Tabii isteyenler için daha klasik ama hızlı IPS paneller de korunmuş. Yani ASUS burada tamamen OLED’e geçmek yerine kullanıcıya seçenek sunmayı tercih etmiş.

Yeni Intel işlemciler ve RTX 50 serisi geliyor

Donanım tarafında da işler ciddi şekilde güncellenmiş durumda. Özellikle TUF F16 modelinde Intel’in yeni nesil Core Ultra 9 290HX işlemcisi kullanılıyor. Ekran kartı tarafında ise RTX 50 serisi devrede. Bazı modellerde RTX 5070 ve hatta RTX 5070 Ti gibi güçlü GPU seçenekleri sunuluyor.

ASUS’un bu hamlesi aslında serinin konumlandırmasını da değiştiriyor.

Çünkü TUF serisi yıllardır daha çok fiyat/performans odaklı, biraz da 'ulaşılabilir gaming laptop' tarafında duruyordu. Ama OLED ekran, yeni nesil işlemciler ve güçlü GPU’larla birlikte bu seri artık premium’a daha yakın bir yerde konumlanıyor.