Tayvan merkezli teknoloji devi Asus, Windows 11'i yüklemek isteyen kullanıcılarını yalnız bırakmadı. Şirket, işletim sistemini çalışması için gerekli olan TPM 2.0'ı BIOS üzerinden otomatik olarak etkinleştiren bir güncelleme yayınladı.

Hâlihazırda Windows Insider programına kayıtlı olan Windows kullanıcılarının indirme imkânının bulunduğu Windows 11’un 2021 yılının sonuna doğru resmî olarak dağıtılmaya başlaması bekleniyor. Beta sürecinde olan yeni işletim sistemi, ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren birçok sıkıntıyı beraberinde getirdi. Sistemi deneyimleyen kullanıcılar çeşitli sistem gerekliliği sorunlarıyla karşılaştı. Bu durum, doğal olarak sistemin her PC ile uyumlu olmayabileceğine dair endişeleri doğurdu.

Tayvan merkezli teknoloji devi Asus, Windows 11’de karşılaşılan uyumluluk sorunlarına bir çözüm getirebilmek adına anakart güncellemeleri yayınlamaya başladı. Şirket, hâlihazırda piyasada olan anakartlarında, Windows 11’in çalıştırabilmesi için gerekli olan TPM 2.0’ı etkinleştirmeye başladı. Windows 10’da bulunmayan, anakarta veya işlemciye entegre edilen bu modül bir güvenlik yongası olarak iş görmekte. Bu bağlamda, Windows 11’in daha fazla güvenlik sağlama ihtimalinin bulunduğunu söylemek mümkün.

Hataların sebebi TPM 2.0'ın etkinleştirilmemiş olması

Windows 11 ortaya çıktığında işletim sistemini yükleyen kullanıcılar, Microsoft’un PC Sağlığı Kontrolü aracının, bilgisayarlarının işletim sistemiyle uyumlu olmadığı hatasıyla karşılaştılar. Aslında bilgisayar ve işletim sistemleri birbirlerine uyumluydu ancak TPM özelliğinin BIOS üzerinden etkinleştirilmesi gerekiyordu ve Windows bununla ilgili kullanıcılara herhangi bir bilgi vermemişti.

Windows ekosistemine aşina olan kullanıcılar BIOS’e girip TPM’i etkinleştirmekte bir zorluk çekmeyecek olsa da sıradan kullanıcıların bu özelliği etkinleştirmesi kolay olmayabilir. Asus, TPM özelliğini otomatik olarak açacak yeni bellenim güncellenmesini, bu kullanıcıları düşünerek yayınlıyor. Windows 11’i yüklemekte sorun yaşayan Asus kullanıcılarına BIOS’lerini güncellemesi gerekiyor. TPM 2.0 özelliğini hâlihazırda etkinleştirilmiş olarak sunan Asus anakartları da mevcut. Bu kartların hangileri olduğunu buradan öğrenebilirsiniz.