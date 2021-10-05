TPM 2.0'ın Varlığı Nasıl Kontrol Edilir ve Aktifleştirilir

Windows 11 işletim sistemi kullanmak isteyenlerin aklına takılan “Bende TPM 2.0 var mı?” sorusunun cevabını bu yazımızla gideriyoruz. Gelin, TPM 2.0’ın sisteminizde mevcut olup olmadığını nasıl öğrenebileceğinizi ve varsa nasıl aktifleştirebileceğinizi anlatalım.

Microsoft, Windows 11’i 24 Haziran tarihinde tanıttı ve yeni işletim sistemi, yeni arayüzü ve özellikleriyle pek çok kişinin şimdiden beğenisini toplamayı başardı. Fakat ortaya büyük bir problem de çıktı: Windows 11’i çalıştırmak isteyen tüm cihazlarda (Microsoft tarafından onaylanan özel sistemler hariç) ‘Güvenilir Platform Modülü 2.0 (TPM 2.0)’ isimli bir donanım arandığı açıklandı.

Yeni işletim sisteminin daha güvenli olabilmek için bu donanımı zorunlu kılmasıysa pek çok kullanıcıda soru işareti oluşturdu. Zira birçok bilgisayar kullanıcısı, sahip olduğu donanımda TPM 2.0 modülünün olup olmadığını bilmiyor. Biz de bu konuya bir açıklık getirerek TPM 2.0 modülünün olup olmadığını nasıl öğrenebileceğinizi ve VARSA nasıl aktifleştirebileceğinizi açıkladık.

TPM 2.0 modülünün olup olmadığını nasıl öğrenebilirsiniz?

TPM 2.0 modülünün sisteminizde mevcut olup olmadığını öğrenmek için birkaç farklı yol bulunuyor. Bu yazımızda en kolay yolları anlatacağız. TPM modülünün sistemde mevcut olup olmadığını şu yerlerden öğrenebilirsiniz:

Çalıştır’ı kullanarak Yerel Bilgisayar’da Güvenilir Platform Modülü (TPM) Yönetimi üzerinden öğrenme

üzerinden öğrenme Aygıt Yöneticisi üzerinden öğrenme Not: TPM 2.0 modülü sisteminizde mevcut gözükmüyorsa canınızı sıkmayın, yazının en sonunda son bir çaremiz daha var.

üzerinden öğrenme

Çalıştır’ı kullanarak Yerel Bilgisayar’da Güvenilir Platform Modülü (TPM) Yönetimi üzerinden öğrenme:

Windows + R kısayolunu kullanarak Çalıştır’ı açın.

açın. ‘Aç:’ kısmına ‘tpm.msc’ yazın ve Enter’a basın.

Açılan pencerede ‘ Durum ’ isimli bölümü kontrol edin. TPM donanımı mevcutsa ‘ TPM kullanmaya hazır ’ ifadesi yer almalı.

’ isimli bölümü kontrol edin. TPM donanımı mevcutsa ‘ ’ ifadesi yer almalı. ‘TPM Üretici Bilgileri’ bölümünden ‘Belirtim Sürümü’nü kontrol ederek TPM donanımınızın 2.0 olduğuna emin olun.

Aygıt Yöneticisi üzerinden öğrenme:

Başlat’a basarak ‘Aygıt Yöneticisi’ni arayın ve Aygıt Yöneticisi’ne giriş yapın.

arayın ve Aygıt Yöneticisi’ne giriş yapın. Açılan pencerede ‘Güvenlik cihazları’ seçeneğine tıklayın.

‘Güvenilir Platform Modülü 2.0’ isimli donanımın varlığını kontrol edin.

Bunlar çalışmadıysa son çare: TPM varsa ancak gözükmüyorsa modülü BIOS’tan etkinleştirmek:

Eğer yukarıdaki çözümlerde TPM’in varlığına dair bir kanıt bulamamışsanız, son bir çaremiz daha var. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli.

NOT: Bu anlatılanlar, ASUS marka anakart üzerinden anlatılmıştır. UEFI ayarları üreticiden üreticiye ve bilgisayardan bilgisayara değişiklik gösterebilir. Kendi anakartınızda UEFI ayarlarına nasıl erişebileceğini internetten öğrenebilirsiniz.

Bilgisayarı yeniden başlatın ve açılış sırasında anakartınız için belirlenen kısayolla BIOS ayarlarına girin. Genellikle F2, F10 ve Del tuşları kullanılır.

tuşları kullanılır. Sağ altta yer alan ‘ Advanced mode ’ seçeneğine tıklayın.

’ seçeneğine tıklayın. Açılan sayfanın üstündeki çubukta yer alan ‘ Advanced ’ sayfasına gelin.

’ sayfasına gelin. PCH-FW Configuration seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. ‘PTT’ özelliğini ya da 'TPM Device Selection' özelliğini ‘Disabled’ yerine ‘Enabled (ya da Enabled Firmware TPM)’ olarak değiştirin. AMD Ryzen tabanlı işlemcilerdeyse ‘AMD fTPM’ isimli özelliği etkinleştirmeniz gerekecektir.

Artık TPM 2.0, sisteminizde gözükecektir ve Windows 11, sisteminiz tarafından desteklenecektir.