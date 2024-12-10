Asyalı insanları ayırt etmenin en kolay yolu gözleri oluyor. Çekik gözleri, hepsinin birbirine benzemesine neden olsa da aslında çekik gözler, onlar için oldukça önemli!

Türklerde de görülen çekik göz, coğrafya ile bağdaştırılıyor.

Peki çekik gözlerin biyolojik ve evrimsel nedenleri ne?

Aslında Asyalıların gözleri küçük değil.

Gayet normal, hatta bizlerdeki gibi göz boyutlarına sahipler. Ancak gözlerinin üstündeki deri kıvrımı, bizim gözlerini daha küçük görmemize neden oluyor.

İşte bu kıvrıma da “epikantik kıvrım” adı veriliyor. Göz kapağındaki gözün iç köşesini örten bu deri kıvrımı, gözleri yokmuş gibi gösteriyor.

Gözlerindeki bu yapısal özellik, evrimsel olarak gelişti.

Asyalıların göz yapısındaki bu özellik tam olarak ne zaman ortaya çıktı bilinmese de çevresel koşullara uyum sağlamak için ortaya çıkmış olduğu düşünülüyor. Özellikle insanların yaşadıkları iklimler, böyle bir evrimi zorunlu kıldı.

Gözlerindeki bu çekikliği, ultraviyole radyasyona maruz kalmamaları için bir siper ya da Kuzey Asya’nın sert iklimine karşı soğuktan izole eden bir örtü olarak tanımlayabiliriz. Belirli toplumlarda da bu özellik, doğal seçilim yoluyla yayıldı.

Ancak bazı araştırmacılara göre bu teori de tamamen doğru değil.

Çünkü Asyalı insanların birçoğu, tropikal ve arktik bölgeler dışında evrimleşmiş. Bu da birden fazla özelliği kontrol eden pleiotropik genlere bağlanıyor.

Gözlerindeki bu çekiklik, genetik kodlamanın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. EDAR gibi genler, bu tür fiziksel özelliklerin şekillenmesinde rol oynuyor. Bugün sadece Asya’da değil, dünyanın herhangi bir bölgesinde -Türkler de dahil- birçok çekik gözlü insan görmemiz mümkün.

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