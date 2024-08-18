Asya mutfağının vazgeçilmezi olan noodle'lar, Asyalılar tarafından hüpletme yöntemiyle tüketiliyor. Peki, neden bu kadar gürültülü yiyorlar?

Eğer sıkı bir Asya sineması takipçiyseniz, Asyalıların yemek yerken ağızlarını şapırdattığını mutlaka duymuşsunuzdur.

İlk başta bize oldukça garip gelen bu durum, aslında onlar için epey önemli bir mesele! İyi de bunun ne önemi olabilir?

Asya ülkelerinde yemek yerken çok fazla ses çıkarmak genellikle kabalık olarak görülür ancak noodle'lar bu kuralın istisnasıdır.

Asyalıların noodle'larını hüpletmesinin ilk nedeni, bu yöntemin yemeğin lezzetini arttırmasıdır. Noodle'ları hüpletmek, aynı anda hem noodle hem de havayı ağza almayı sağlar ve bu da noodle'ın lezzetini daha iyi hissettirir.

Örneğin, şarap tadımı sırasında şarabın daha fazla havayla temas etmesi ve kokusunun daha iyi hissedilmesi için şarap kadehinin çevrilmesi gibi, noodle'ların kokusu da yemek sırasında havayla temas ederek daha iyi hissedilir.

Ayrıca Asya ülkelerinin birçoğunda yemeği hüpleterek yemek aslında birnevi saygı meselesidir. Nasıl mı? Eğer bir yemeği şapırdatarak/hüpleterek yiyorsanız, bu yemeği çok beğendiğiniz anlamına geliyor. Eğer sessiz yerseniz pek de sevmediğiniz anlaşılıyor ve kabalık olarak nitelendiriliyor.

Noodle'lar, kaynar sudan çıkarıldıkları anda en taze ve en lezzetli hâlindedir.

Zamanla dokuları yumuşamaya başlar, bu yüzden Japonlar noodle'larını mümkün olduğunca hızlı yemeyi alışkanlık hâline getirmiştir. Hüpletme yöntemi, noodle'ları hızlıca yemenin bir sonucudur.

Ayrıca karabuğday noodle'ı ilk icat edildiğinde sokak tezgâhlarında hızlı yemek olarak satılırdı ve noodle'ların hızlı tüketilmesi gerektiği fikri o zamanlardan günümüze kadar gelmiştir.

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