Bir Reddit kullanıcısı, 45 yıllık Atari 2600 oyun konsolunun iç parçalarını sökerek minik ama güçlü bir oyun bilgisayarı yaratmayı başardı. Ve evet, bu bilgisayar GTA 5 açabiliyor.

Video oyunları, 60 yılı aşkın süredir teknoloji dünyasının bir parçası. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte piksellerden oluşan oyunlar, yıllar içerisinde yerini neredeyse gerçek dünya kadar etkileyici grafiklere bıraktı. Bu uzun soluklu hikâyenin önemli parçalarından birisi de Atari’nin 1977 yılında satışa sunduğu 2600 isimli konsol.

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı, 45 yıllık oyun konsolu Atari 2600’ün içine küçük çaplı bir oyun bilgisayarı sığdırmayı başardı. Dışarıdan bakıldığında oyun bilgisayarı olduğu anlaşılmayan bu küçük canavar, Witcher 3 ve GTA 5 gibi oyunları da rahatlıkla açabiliyor.

45 yıllık konsolda oyun oynanabiliyor

Reddit kullanıcısı J0hnnyMeh, Reddit’te yaptığı paylaşımda tamamen orijinal bir Atari 2600’ün iç parçalarını sökerek içine güçlü bir bilgisayar yerleştirdiğini belirtti. Tarihi eser niteliğinde olan bu konsolun iç parçalarının tamamen kullanılamaz ve onarılamaz durumda olduğunu belirten J0hnny, konsolun boyutları nedeniyle içine bir ekran kartı koyamadığını belirtiyor.

AMD Ryzen 5 5600G işlemci ve Vega 7dahili ekran kartı ile donatılan bu mini bilgisayarda ayrıca 16 GB RAM ve 1TB Nvme SSD de bulunuyor. Tüm parçaların sığabilmesi için ASRock markasının özel üretim bir anakartını kullanan J0hnny, donanımları sabitlemek ve ısı kontrolünü sağlayabilmek için bazı parçaları da 3 boyutlu yazıcıda özel olarak ürettiğini belirtiyor.

Tabii ki günümüzdeki en güçlü oyun bilgisayarı olmasa da bu bilgisayar sahip olduğu donanım özelliklerine göre Witcher 3, Need for Speed Heat ve GTA 5 gibi oyunları sorunsuzca oynatabiliyor.

İşte J0hnnyMeh'in tasarladığı "Atari 2600 oyun bilgisayarı"