NVIDIA RTX 4090'ın Ne Kadar Büyük Olduğunu Gösteren Fotoğraf

NVIDIA'nın en yeni ekran kartı GeForce RTX 4090, piyasadaki popüler ekran kartları ve oyun konsolları ile boyut açısından kıyaslandı. Sonuçlar fazlasıyla ilginçti.

Ekran kartı sektörünün önemli temsilcilerinden NVIDIA, bundan kısa bir süre önce yepyeni ekran kartı GeForce RTX 4080 ve RTX 4090'ı tanıtmıştı. Bu ekran kartlarının teknik detayları ile fiyatını da sizlere aktarmıştık. Şimdiyse GeForce RTX 4090 ile ilgili yeni bir gelişme ile karşınızdayız.

NVIDIA GeForce RTX 4090, an itibarıyla bazı oyuncuların eline ulaşmış durumda. Hal böyle olunca da bazı kart sahipleri, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yaptılar. Hatta bu ekran kartı, piyasadaki bazı ekran kartları, oyun konsolları ve taşınabilir cihazlarla boyut açısından kıyaslandı. Kıyaslama sonuçları oldukça ilginçti. Öyle ki NVIDIA GeForce RTX 4090, tek başına bazı oyun konsollarından bile büyüktü.

NVIDIA GeForce RTX 4090'ın Xbox Series X ve PlayStation 5'le boyut kıyaslaması şöyle

Yukarıdaki fotoğraf, NVIDIA'nın yeni ekran kartının yüksekliğini Xbox Series X ve PlayStation 5 ile karşı karşıya getiriyor. Kasaya montaj aparatı ile Xbox Series X'ten daha uzun olan ekran kartı, PlayStation 5'ten biraz daha kısa.

Ekran kartı, Xbox Series S ile neredeyse aynı boyutlara sahip!

Başka bir fotoğrafta ise NVIDIA GeForce RTX 4090'ın Xbox Series S ile karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Bu fotoğrafra Xbox Series S'ten daha uzun olan ekran kartı, genişlik açısından konsoldan bir nebze küçük. Ancak genel olarak her iki ürünün de oldukça yakın boyutlara sahip olduğunu ifade edebiliriz.

NVIDIA GeForce RTX 4090, Steam Deck ve Nintendo Switch'ten de daha büyük

Başka bir fotoğrafta ise NVIDIA GeForce RTX 4090'ın Nintendo Switch ve Steam Deck ile yan yana koyulduğunu görüyoruz. Ekran kartı, her iki taşınabilir oyun konsolundan da büyük.

Asus TUF RTX 3080, NVIDIA GeForce RTX 4090'dan biraz büyük!

Paylaşılan son görüntüde ise Asus TUF RTX 3080 ile stok NVIDIA GeForce RTX 4090'ın üst üste koyulduğunu görüyoruz. Paylaşılan görüntü, ASUS'un özelleştirdiği GeForce RTX 3080'in RTX 4090'dan daha büyük olduğunu görüyoruz. Yine de bu fotoğraf, RTX 4090'ın özelleştirilmişi sürümünün mevcut kasalara sığmakta zorlanacağı şeklinde de yorumlanabilir.

Paylaşılan görüntülerle ilgili yapılan bazı yorumlar ise şöyle:

Peki bu ürünlerin boyutları nasıl?

Görüntüler ortada olsa da NVIDIA GeForce RTX 4090'ın kıyaslandığı diğer ürünlerin boyutlarını merak etmiş olabilirsiniz. Gelin hep birlikte, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Steam Deck ve Asus TUF RTX 3080'in resmi boyut bilgilerine bakalım.