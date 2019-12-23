'Ateş Halkalı Güneş Tutulması' Bu Hafta Gerçekleşecek

2019 yılının ve on yıllık dönemin son güneş tutulması, muhteşem bir ateşten halkaya sahip olan 'Halkalı Güneş Tutulması' olacak. 26 Aralık günü gök yüzünde muhteşem bir görüntü yaratacak olan tutulma, ne yazık ki Türkiye'den gözlemlenmeyecek.

Avrupa, Asya, Avustralya ve Afrika kıtasında yaşayan insanların bir kısmı kendilerini şanslı sayabilir. Çünkü buradaki insanlar, 2019 yılının son Güneş tutulmasına tanıklık etme fırsatı elde edebilecekler. Hindistan, Singapur, Filipinler, Suudi Arabistan ve Avustralya kıtasının bir kısmı, 26 Aralık günü yaşanacak ‘Ateş Halkalı Güneş Tutulması'nı gözlemleyebilecekler.

2017 yılında yaşanan Büyük Güneş Tutulması, Amerika Birleşik Devletleri genelinde gözlemlenebiliyordu. Ancak 26 Aralık’ta gerçekleşecek tutulma biraz daha farklı olacak. ‘Halkalı Güneş Tutulması’ olarak adlandırılan olay, tutulma tam olarak gerçekleştiğinde Güneş’in dış hatlarını açıkta bırakan bir ‘halka’ oluşturacak.

NASA, 2011 yılının ocak ayında gerçekleşen Halkalı Güneş Tutulması'nın uydudan çekilen fotoğrafını paylaştı

Bu ‘ateş halkası’ olayının sebebi, uydumuz Ay’ın gezegenimize olan konumunun şu anda normalden biraz daha uzak olması. Ay, Dünya’dan bakıldığında Güneş’ten %3 oranında daha küçük görünüyor. Böylece Halkalı Güneş Tutulması gerçekleşmiş oluyor.

Fakat geçekleşen Güneş tutulmalarının ilginç bir düzeni var. Güneş tutulmaları, yaşanan Ay tutulmalarından yaklaşık iki hafta sonra meydana geliyor. 6 ayda bir gerçekleşen tutulma sezonunda ne zaman Dolunay olsa, arkasından bir Ay tutulması takip ediyor. Yeni Ay olduğunda ise arkasından Güneş tutulması takip ediyor.

Bilim insanları, 2019 yılını ve bir on yılı daha geride bırakmak için Halkalı Güneş Tutulması'nı oldukça yaraşır buluyor. Çünkü geçtiğimiz son on yıl, bilim açısından bakıldığında oldukça çığır açan bir dönem oldu. Kara delik fotoğrafları, gen değiştirme teknolojisindeki yenilikler ve yapay zeka alanında atılan adımlar bilim dünyasını yeniden şekillendirdi. Ancak bu dönem ayrıca sıcaklık dalgaları, kirlilik ve iklim değişikliğinin getirdiği ağır sonuçları da beraberinde getirdi.

Ancak Dünya’da içinde bulunduğumuz bütün problemlere rağmen Güneş tutulmaları gibi muhteşem olaylar insanların yüzünü güldürmeye devam edecek gibi görünüyor.