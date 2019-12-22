NASA, Tatillerde Gecenin Nasıl Aydınlandığını Gösterdi

NASA tarafından yayınlanan bir e-kitapta, son 25 yılda dünyanın geceleri nasıl göründüğünü gösteren uydu fotoğrafları yer alıyor. Fotoğraflarda, tatil dönemleri gecelerin daha aydınlık olduğu görülüyor.

NASA, son 25 yılda dünyanın geceleri nasıl göründüğünü gösteren uydu fotoğraflarının yer aldığı bir e-kitap yayınladı. 200 sayfalık kitaptaki görüntüler, dünyanın gecelerinin tatil zamanları daha aydınlık olduğunu gösteriyor.

Karanlıkta, insanların faaliyetlerinden kaynaklı ışıklı küçük bölgeler uydudan görülebiliyor. 2012 ile 2014 yılları arasındaki fotoğrafları inceleyen bilim insanları, şaşırtıcı olmayan bir biçimde, Noel ve yeni yıl vakitlerinde ABD'nin çok daha fazla ışık kullandığını fark etti. Yine bilim insanları, Ramazan ayında Ortadoğu'daki ışık miktarında artış tespit etti.

ABD'den çekilmiş bu görüntülerde, aralık ayında diğer zamanlara göre daha fazla ışık görülen yerler yeşille işaretlenmiş. Sarı aynı seviye demekken, kırmızı daha az ışık tüketimi anlamına geliyor:

ABD'deki 70 kentten alınan fotoğrafları analiz eden bilim insanları, merkezi şehir bölgelerinde ışıkların aralık ayında yüzde 20 ila yüzde 30 arasında daha parlak olduğunu gördüler. Washington kentinin, Baltimore, Maryland, Richmond ve Virginia'ya nazaran daha parlak olduğu görüldü.

Noel zamanı, büyük kentlerin banliyölerinde ve kenarlarındaki ışık miktarlarının daha da çok olduğu görüldü. Bu bölgeler, aralık ayında yüzde 30 ila yüzde 50 oranında daha parlak. Aşağıda Teksas'ta çekilen görüntülerde, Houston ve Dallas'ın benzer ışık seviyelerinde olduğu görülüyor:

San Fransisco ve Sacramento da tatillerde daha parlak görünüyor:

Dominik Cumhuriyeti ve Porto Riko, Aralık ayında ABD ana karası kadar parlak değil. Ancak başkentler San Juan (Porto Riko) ve Santo Domingo (Dominik) tatillerde az da olsa parlak görünüyor:

Ortadoğu kentleri, Ramazan ayında daha fazla ışık saçıyorlar. Aşağıdaki fotoğrafta Kahire ve Amman'ın 2012-2014 yılları arasındaki Ramazan ayları gece ışıklarının değişimi görülüyor:

Anca Türkiye'nin Ramazan geceleri, diğer gecelere göre pek de parlak değil. Irak, Lübnan ve Suriye kentleri de Türkiye'ye benziyor. Araştırmacılara göre, en yoksul ve dindar bölgeler, kültürel ya da ekonomik nedenlerle geceleri ışıkları kapalı geçirmeyi tercih ediyor. Ancak Ramazan ayının sonundaki bayramda, kentlerdeki ışıklar artıyor: