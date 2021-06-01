Netflix, Türk yapımı 2. dizisi olan Atiye'nin 3. sezon yayın tarihini duyurdu. Popüler yayın platformu, söz konusu yayın tarihiyle birlikte bir fragman da yayınladı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi film ve dizi yayın servisi olan Netflix, her ne kadar İngilizce içerik kütüphanesiyle popülerlik kazanmış olsa da özellikle son yıllarda Türk yapımı içeriklere de fazlasıyla önem vermeye başladı. Hakan: Muhafız ile başlayan yerli Netflix Orijinal yapımları, Atiye ile başka bir seviyeye taşınmıştı.

8 bölümlük ilk sezonu ile Aralık 2019'da Netflix abonelerinin karşısına çıkan Atiye, pek çok eleştiri almış olsa da özellikle mistik yapısı ve Türkiye'den 'hoş' manzaralar yansıtmış olmasıyla genel olarak olumlu yorumlanmıştı. 2. sezonu ise geçtiğimiz yıl Netflix abonelerinin beğenisine sunulan Atiye, 3. sezonu ile ekranlara geri dönmek üzere.

Merakla beklenen 3. sezon için ilk fragmanı yayınlayan Netflix, söz konusu fragmanla birlikte Atiye 3. sezon yayın tarihini de açıkladı. "Kaldığımız yerden 8 yıl sonra. Atiye son sezonu ile 17 Haziran'da sadece Netflix'te" diyen Netflix, Atiye'nin yeni sezonu için 2 haftadan biraz kısa bir süre olduğunu duyurmuş oldu.

Atiye 3. sezon fragmanı